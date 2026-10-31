Trường học phải có phương án ứng phó sự cố an toàn thực phẩm

Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và tổ chức bữa ăn. Đồng thời, tăng cường công khai thực đơn, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát.

Ghi nhận tại TP.HCM, nhiều trường học đã triển khai kiểm soát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn. Việc lấy mẫu, niêm phong và bảo quản thức ăn được thực hiện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Bà Vương Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình cho biết: “Nhà trường thực hiện quy trình ba bước tại chỗ: kiểm tra thực phẩm tươi sống trước khi đưa vào chế biến; kiểm tra vệ sinh khu vực bếp, trang thiết bị và sức khỏe nhân viên bếp; kiểm tra chất lượng thành phẩm, chia suất ăn và thực hiện lưu mẫu 24 giờ".

Đáng chú ý, việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp suất ăn không đồng nghĩa với việc nhà trường chuyển giao toàn bộ trách nhiệm quản lý. Bên cạnh các điều kiện về an toàn thực phẩm, việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý những phản ánh phát sinh là yêu cầu quan trọng trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

“Khi đã chọn được đối tác rồi thì không phải là mình giao khoán hết tất cả mọi việc cho đối tác, mà chúng tôi cũng luôn luôn phối hợp cùng với bộ phận đối tác để làm sao kiểm tra giám sát và thực hiện tốt nhất quy trình”, bà Bùi Mỹ Thuý - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định chia sẻ.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý. Việc tăng cường trách nhiệm quản lý và giám sát được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, nhất là tại các cơ sở có số lượng lớn học sinh sử dụng dịch vụ bán trú.