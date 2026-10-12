Trường học ở TPHCM cho học sinh nghỉ sớm để tránh triều cường

Thông báo của Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh về việc đón học sinh do tình hình triều cường. Ảnh: Phương Nhi

Chiều nay, 12/10, cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng (phường Tân Hưng, TPHCM) có thể đón con từ 15h30 theo thông báo của nhà trường để chủ động trong việc tránh ngập khi triều cường tại TPHCM đang ở mức báo động.

“Chúng tôi triển khai đến giáo viên chủ nhiệm, sau đó chủ nhiệm báo trên group với phụ huynh để phụ huynh nào có nhu cầu đón con sớm thì có thể đón con sớm tránh các điểm ngập trên đường trở về nhà. Còn lại những phụ huynh không có nhu cầu thì vẫn có thể đón con theo giờ quy định”, ông Phan Thanh Phong, hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hưng cho biết.

Theo ông Phong, việc cho học sinh nghỉ học sớm hơn giờ quy định do nhà trường nằm trên đường Trần Xuân Soạn, khu vực chịu ảnh hưởng bởi triều cường. Nhà trường theo dõi dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ thì được biết TPHCM ngày 12/10 và những ngày tới có mưa cũng như triều cường ở mức cao.

Học sinh Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Phú Mỹ, TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: Phương Nhi

Tương tự, tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Phú Mỹ, TPHCM), học sinh cũng được ra về sớm hơn 30 phút so với thường lệ. Theo thông báo của trường gửi đến cha mẹ học sinh, trong ngày 12/10/2026 và ngày mai (13/10/2026), phụ huynh có nhu cầu có thể đón học sinh lúc 15 giờ 30 để chủ động di chuyển, tránh thời điểm triều cường dâng cao. Những phụ huynh đón con sớm sẽ thông báo trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp để tiện phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý, bàn giao học sinh cho phụ huynh. Đối với những phụ huynh không có nhu cầu đón lúc 15 giờ 30, các em vẫn được ở lại trường học tập và phụ huynh đón đúng giờ.

“Theo dõi thời tiết, chiều nay, 12/10 có mưa, cộng với triều cường nữa, chúng tôi lo lắng phụ huynh và học sinh đi lại vất vả nên chủ động thông báo với phụ huynh để san sẻ với các gia đình về việc đưa đón con an toàn”, ông Tô Thanh Liêm, hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh chia sẻ.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, từ 12/10 đến 13/10, TPHCM có mưa dông kết hợp với triều cường có thể gây ngập ở vùng trũng thấp ven sông. Cùng thời điểm, triều cường tiếp tục duy trì ở mức cao. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, tại trạm Phú An, đỉnh triều ngày 12/10 đạt 1,69m vào lúc 18 giờ, ngày 13/10 đạt 1,65m vào lúc 19 giờ. Tại trạm Nhà Bè, đỉnh triều tương ứng đạt 1,76m lúc 17 giờ 30 phút ngày 12/10 và 1,7m lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/10.