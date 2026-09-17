Trường học ở Quảng Trị mời phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, không cần báo trước

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đồng Thuận. Ảnh: FBNT

Trước sự quan tâm ngày càng lớn của cha mẹ học sinh đối với chất lượng bữa ăn bán trú, mới đây, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận, Quảng Trị) đã gửi giấy mời ban đại diện cha mẹ học sinh trường và ban đại diện cha mẹ học sinh các khối lớp tham gia giám sát đột xuất công tác bán trú.

Theo nội dung giấy mời, mỗi ngày một đại diện phụ huynh của 5 khối lớp và một ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường (tổng 2 người/ngày, các khối tự luân phiên sắp xếp mời bất kỳ phụ huynh) vào trường tại cơ sở chính và điểm trường.

Đặc biệt, thời gian kiểm tra không được ấn định trước. Cha mẹ học sinh có thể tham gia vào bất kỳ ngày nào trong tuần và bất kỳ khung giờ nào trong ngày.

Nhà trường nhấn mạnh việc kiểm tra được thực hiện hoàn toàn đột xuất, không báo trước cho bộ phận bếp ăn và cán bộ bán trú.

Trường Tiểu học Đồng Thuận cũng lưu ý khi đến trường, cha mẹ học sinh phải xuất trình giấy vào cổng có chữ ký trực tiếp của hiệu trưởng cho lực lượng bảo vệ. Giấy vào cổng đã được ban giám hiệu ký sẵn và gửi cho trưởng ban đại diện các khối để quản lý, phân phát.

Trong quá trình tham gia giám sát, phụ huynh không quay phim, chụp hình ảnh và không đưa lên mạng xã hội.

Nếu có ý kiến liên quan đến công tác bán trú, phụ huynh phải báo cáo ngay với ban giám hiệu nhà trường, không để quá thời gian mới báo cáo.