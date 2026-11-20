Ngày 20/11, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, trường từng bước mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu mới khi đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Nhà giáo vì vậy cần đổi mới phương pháp giảng dạy, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng thích ứng.

GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương cũng cam kết tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ, cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường thuận lợi để các thầy cô yên tâm công tác, phát triển chuyên môn, phát huy tài năng và tâm huyết với nghề. Bên cạnh các em sinh viên các thầy cô giáo phải là trung tâm tạo nên sự đột phá phát triển của nhà trường.

GS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương trao bằng khen cho 6 sinh viên của trường dũng cảm tham gia hỗ trợ chữa cháy và cứu giúp người dân bị hỏa hoạn

Cũng trong dịp này, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao Quyết định khen thưởng cho 6 sinh viên của trường dũng cảm tham gia hỗ trợ chữa cháy và cứu giúp người dân bị hỏa hoạn ra ngoài an toàn; Quyết định khen thưởng cho nhóm sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi “Bản lĩnh sinh viên Chính phủ” năm 2026 và nhóm sinh viên đạt giải trong Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng nghệ thuật sinh viên Chính phủ” năm 2026.

Tại Trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP. Hà Nội), các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở hai cơ sở, với quy mô 74 lớp, 2.881 học sinh và 138 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đây là năm đầu tiên trường tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam sau khi sáp nhập với Trường Tiểu học Đoàn Kết. Theo kế hoạch, các hoạt động được phân bổ giữa hai cơ sở nhằm tạo cơ hội tham gia cho học sinh, đồng thời tránh gây quá tải cho giáo viên và các em.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Hoạt động chung của toàn trường là phong trào "Hoa điểm tốt - Thay lời tri ân", triển khai tới 74 lớp. Học sinh thi đua học tập, giữ gìn nền nếp, vệ sinh lớp học, giúp đỡ bạn bè và thực hiện những hành động đẹp. Mỗi lớp bình chọn một học sinh tiêu biểu để tuyên dương trong lễ kỷ niệm. Tổng cộng 74 em được nhận phần thưởng, mỗi em hai quyển vở.

Tại cơ sở 1, học sinh tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp thầy trò - Khoảnh khắc yêu thương". Mỗi lớp gửi từ một đến ba ảnh ghi lại những khoảnh khắc giữa thầy và trò. Ban giám khảo chấm theo nội dung, cảm xúc, tính chân thực, bố cục và thông điệp; không tính lượt thích hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các cơ sở giáo dục tại Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm ý nghĩa tri ân thầy cô nhưng không tạo thêm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, học sinh.

Ở cơ sở 2, học sinh tham gia hội thi dân vũ và triển lãm "Sắc màu tri ân". Các sản phẩm trưng bày gồm tranh vẽ, bưu thiếp thủ công và mô hình STEM do học sinh thực hiện. Nhà trường khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế như bìa carton, vỏ chai, giấy báo cũ và lá cây khô.

Các hoạt động được tổ chức trong hai ngày 19 và 20/11. Chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, diễn văn kỷ niệm, trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích. Tại cơ sở 1, nhà trường dành thời gian đón tiếp, tri ân các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Theo Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên, năm học 2025-2026, hai trường trước khi sáp nhập đã duy trì chất lượng giáo dục và đạt nhiều kết quả trong hoạt động chuyên môn, phong trào học sinh.

Các sản phẩm trưng bày gồm tranh vẽ, bưu thiếp thủ công và mô hình STEM do học sinh thực hiện.

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Long Biên được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Liên đội Tiểu học Đoàn Kết được tặng Bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Liên đội Tiểu học Long Biên được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội ngũ giáo viên có một người đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, hai người đạt giải Ba chuyên đề An toàn giao thông cấp thành phố. Ba giáo viên được Chủ tịch UBND Hà Nội tặng Bằng khen, 15 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong năm học 2026-2027, trường tập trung ổn định hoạt động tại hai cơ sở, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy học hai buổi mỗi ngày và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trường cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm ứng dụng Vi-EQ, hướng tới giáo dục trí tuệ cảm xúc và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Từ đầu năm học đến nay, giáo viên và học sinh đạt 5 giải cấp phường, một giải cấp thành phố, hai giải tập thể và bốn giải cá nhân cấp quốc gia tại các cuộc thi chính thức.

Bà Hằng cho rằng giá trị của nghề giáo không chỉ được ghi nhận qua các danh hiệu, mà còn thể hiện trong từng giờ dạy, sự chăm sóc học sinh và những nỗ lực hằng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các trường học trên địa bàn Hà Nội được khuyến khích tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026) gắn với hoạt động chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm không ảnh hưởng kế hoạch dạy và học.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục không được huy động người học và phụ huynh đóng góp để tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các trường được khuyến khích tổ chức tại cơ sở, gắn với hoạt động chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm không ảnh hưởng kế hoạch dạy và học.

Tại Trường Tiểu học Long Biên (Phường Long Biên, TP. Hà Nội), phần thưởng dành cho học sinh tiêu biểu được trích từ Quỹ hoạt động Đội; kinh phí tổ chức và giải thưởng được lấy từ quỹ thi đua khen thưởng và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Thay vì đặt nặng quà tặng hay hình thức tổ chức, các hoạt động tại trường học hướng học sinh tới việc thể hiện lòng biết ơn bằng kết quả học tập, sự tiến bộ và những hành động thiết thực trong cuộc sống.