Trường học ở Cần Thơ tăng cường GD pháp luật, phòng chống bạo lực học đường

Tiểu phẩm tình huống học đường do học sinh biểu diễn.

Ngày 9/11, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường THPT Bình Thủy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chương trình phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường; an ninh mạng; an toàn giao thông và Nghị quyết số 205/2025/QH15”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bình Thủy; lãnh đạo Công an phường Bình Thủy; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ; Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía nhà trường có ông Đặng Phúc Tịnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, cùng cán bộ, giáo viên và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của học sinh

Tại chương trình, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ và Trường THPT Bình Thủy đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là cơ sở để hai đơn vị tăng cường phối hợp thường xuyên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của học sinh.

Nội dung phối hợp tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với lứa tuổi học đường như phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; an ninh mạng và kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Chương trình thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ và Trường THPT Bình Thủy ký kết Quy chế phối hợp.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm tình huống học đường do học sinh Câu lạc bộ Pháp luật thuộc Tổ Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thực hiện. Những tình huống gần gũi với đời sống học sinh đã gợi mở nhiều vấn đề về cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong môi trường học đường.

Tiếp nối tiểu phẩm, phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ chủ trì tổ chức đã tái hiện tình huống liên quan đến bạo lực học đường. Thông qua các trình tự, vai trò của những người tiến hành tố tụng và hoạt động xét xử giả định, học sinh có cơ hội tìm hiểu trực quan về quy định pháp luật, trách nhiệm của cá nhân khi có hành vi vi phạm và những hệ quả pháp lý có thể phát sinh.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh còn được tham gia giao lưu, hỏi - đáp pháp luật dưới sự điều hành của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ. Các nội dung trao đổi tập trung vào xây dựng tình bạn đẹp, phòng, chống bạo lực học đường và tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Thông qua các tình huống thực tế và phần giao lưu, học sinh được khuyến khích chủ động nhận diện những hành vi ứng xử không phù hợp, biết tôn trọng sự khác biệt, giải quyết bất đồng bằng đối thoại và ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ bạn bè.

Phiên tòa giả định.

Chung tay xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Một trong những thông điệp được chương trình nhấn mạnh là xây dựng tình bạn đẹp phải bắt đầu từ sự tôn trọng, sẻ chia và trách nhiệm. Mỗi học sinh cần có ý thức kiểm soát lời nói, hành động; không xúc phạm, cô lập hay làm tổn thương bạn bè; không cổ vũ, quay clip hoặc phát tán hình ảnh bạo lực học đường. Khi phát hiện hành vi bạo lực, cần chủ động lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và những người có trách nhiệm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng 300 quyển tập nhằm hỗ trợ việc học tập của học sinh nhà trường.

Ban Tổ chức trao học bổng và quà cho học sinh.

Chương trình là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Tháng bộ môn Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của Trường THPT Bình Thủy, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, gắn kiến thức trong nhà trường với thực tiễn đời sống. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa nhà trường và cơ quan tư pháp cũng mở ra cơ sở để duy trì các hoạt động giáo dục pháp luật thường xuyên, đa dạng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương; hướng đến mục tiêu mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi tình bạn được vun đắp bằng sự yêu thương và tôn trọng.