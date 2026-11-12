Trường học Mỹ đối mặt cuộc khủng hoảng thiếu học sinh

Theo dữ liệu từ năm 2014 đến nay, số lượng học sinh đăng ký học tại các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 đồng loạt giảm tại 30 bang của Mỹ. Nhiều trường học ở các thành phố lớn ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng như Los Angeles giảm 20% và Houston giảm 17%.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc tỷ lệ sinh tại Mỹ liên tục giảm kể từ năm 2007, kết hợp với xu hướng chuyển sang học tại gia, học trường tư thục hoặc trường chuyên biệt độc lập sau thời kỳ đại dịch COVID-19.

Tại thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania, số lượng học sinh đăng ký vào các trường công lập đã giảm khoảng 25% trong vòng một thập kỷ qua. Tháng 5/2026, Hội đồng Giáo dục Công lập của thành phố đã thông qua kế hoạch đóng cửa 12 trường học vào cuối năm học này.

Theo đó, thành phố Pittsburgh sẽ loại bỏ các trường chuyên biệt cấp tiểu học và thu hẹp mô hình này ở cấp trung học cơ sở nhằm buộc học sinh quay trở lại các trường học trong khu vực sinh sống.

Tuy nhiên, chính sách cải tổ này đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đông đảo phụ huynh. Nhiều gia đình lo ngại việc giải thể các trường chuyên biệt và sáp nhập trường học sẽ làm suy giảm chất lượng giảng dạy, tạo thêm áp lực cho giáo viên và ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh.

Giới chuyên môn nhận định chính sách mới đang đẩy nhiều gia đình Mỹ có điều kiện kinh tế rời bỏ hệ thống giáo dục công lập để chuyển sang các trường tư thục hoặc trường chuyên biệt độc lập.