Trường học mở không gian trải nghiệm tiếng Anh mời phụ huynh nhập cuộc

Bé Gia Hân, học sinh lớp 2/6, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng khoe cô giáo những trạm vui chơi mà em đã thực hiện được trong ngày hội. Ảnh: MD

Ngày 22/10, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức ngày hội Open House 2026“ĐTH English Festival 2026 - Together we shine” với chủ đề"Cùng nhau tỏa sáng", tạo cơ hội để học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 vận dụng kiến thức tiếng Anh thông qua các hoạt động trải nghiệm, tương tác và sáng tạo. Đặc biệt, buổi học trải nghiệm có sự đồng hành, chứng kiến của khoảng 300 phụ huynh.

Thay vì chỉ học trong sách vở, học sinh được tham gia nhiều trạm hoạt động, giao lưu cùng bạn bè, thầy cô và thực hành những kiến thức toán, khoa học, nghệ thuật bằng tiếng Anh. Cách tổ chức này hướng đến đưa tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp, khám phá tri thức, đồng thời phát triển khả năng hợp tác, tư duy sáng tạo và sự tự tin cho học sinh, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Các em nhỏ hứng thú chơi đồng hồ cát. Ảnh: MD

Xuân Khánh, học sinh lớp 2/6, hào hứng kể em rất vui khi được ra sân trường tham gia các hoạt động cùng bạn bè và thầy cô. Trong khi đó, Gia Hân, cùng lớp 2/6, thích thú với hình thức trải nghiệm theo từng trạm. “Trạm nào em cũng thích nên em chơi hết tất cả các trạm mới dừng", Gia Hân chia sẻ.

Một điểm nhấn của ngày hội là sự tham gia trực tiếp của phụ huynh. Khoảng 300 cha mẹ đăng ký đồng hành cùng con, qua đó có cơ hội quan sát cách học sinh tham gia hoạt động, thể hiện khả năng và vận dụng những điều đã học. Anh Nguyễn Hoàng Thông, ba của Gia Hân, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến trường tham gia hoạt động trải nghiệm cùng con. Sau một buổi sáng theo sát con vui chơi, học tập, anh đánh giá chương trình thiết thực, giúp phụ huynh hiểu hơn về quá trình giáo dục tại trường.

Sân trường rộn ràng với rất nhiều phụ huynh cùng học sinh tham gia các hoạt động. Ảnh: MD

“Theo sát con vui chơi, học tập cả buổi sáng, tôi thấy các hoạt động không chỉ thu hút con tôi mà tất cả các học sinh đều rất hào hứng. Con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh tặng mẹ, nhảy… Con không những rất vui mà phụ huynh cũng biết được con mình đã học được những gì ở trường, trường đã dạy bé những gì. Thấy con hoạt bát, nhanh nhẹn và được thực hành tiếng Anh lẫn các môn đã học trên lớp trong thực tế cuộc sống, tôi rất vui", anh Thông chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, trường tổ chức ngày hội nhằm tạo một sân chơi ở đó học sinh có môi trường để thực hành, trải nghiệm những gì đã học trên lớp, đặc biệt giúp học sinh từng bước sử dụng tiếng Anh để khám phá kiến thức ở nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ giới hạn trong các bài học riêng lẻ. Bên cạnh phát triển năng lực ngôn ngữ, các hoạt động còn hướng đến nâng cao khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng công dân số và khơi dậy niềm say mê học tập cho học sinh.

Giao tiếp với giáo viên nước ngoài nhằm tăng khả năng tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh là một trong những hoạt động nổi bật tại ngày hội. Ảnh: MD

"Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường trải nghiệm an toàn, thân thiện, khuyến khích học sinh học thông qua thực hành và tương tác. Để nâng cao năng lực ngoại ngữ một cách bền vững, nhà trường xác định sự phối hợp với phụ huynh là yếu tố quan trọng. Nếu giáo viên tạo môi trường học tập và hướng dẫn phương pháp, gia đình có thể tiếp thêm động lực, khuyến khích trẻ thực hành và ghi nhận những tiến bộ hằng ngày. Đó là lý do vì sao trong ngày hội này chúng tôi mời các phụ huynh cùng con tham gia các hoạt động", bà Trần Thị Thu Hương nhấn mạnh.