Trường học miền biển Thanh Hóa đổi mới để nâng chất lượng

Trường THCS Vạn Lộc 2 (Thanh Hóa) khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

Sắp xếp trường lớp, bảo đảm điều kiện dạy học

Trường Tiểu học Nghi Sơn (phường Nghi Sơn) được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Tiểu học Nghi Sơn, Hải Hà và Hải Thượng, với quy mô 2.725 học sinh. Việc hợp nhất không chỉ làm thay đổi tổ chức bộ máy mà còn đặt ra yêu cầu mới trong bố trí giáo viên, thống nhất kế hoạch chuyên môn, duy trì nền nếp và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Theo bà Phan Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Sơn, nhiệm vụ quan trọng sau sáp nhập là ổn định tổ chức, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và duy trì hoạt động dạy học thông suốt.

“Với quy mô 2.725 học sinh, công tác quản lý phải được tổ chức khoa học, từ phân công giáo viên đến duy trì nền nếp ở các lớp. Chúng tôi chú trọng thống nhất hoạt động chuyên môn, đồng thời theo dõi sát quá trình học tập để kịp thời hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng”, bà Yến chia sẻ.

Khi quy mô trường học tăng, yêu cầu đối với năng lực quản trị cũng cao hơn. Ban giám hiệu cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học sinh; đồng thời rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí nguồn lực phù hợp.

Tại Trường THCS Vạn Lộc 2 (xã Vạn Lộc), việc ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục cũng là nhiệm vụ trọng tâm sau sáp nhập THCS Ngư Lộc và THCS Hải Lộc. Hiện trường có 1.969 học sinh, với 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm 74 giáo viên, 3 cán bộ quản lý và 8 nhân viên. Tuy nhiên, nhà trường còn thiếu 12 giáo viên, ảnh hưởng đến việc bố trí nhân lực và tổ chức hoạt động dạy học.

Giờ ra chơi ở Trường Tiểu học Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Lộc 2, cho biết nhà trường chú trọng ổn định hoạt động chuyên môn, phân công nhiệm vụ phù hợp với đội ngũ hiện có, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

“Với số lượng học sinh đông, nhà trường phải chú trọng công tác quản lý, đồng thời phát huy vai trò của giáo viên trong kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ từng em. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành chương trình mà còn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức, hình thành phương pháp tự học và có định hướng phù hợp cho chặng đường tiếp theo”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Thực tế tại hai trường cho thấy, việc sáp nhập chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với nâng cao năng lực quản lý, sử dụng hợp lý đội ngũ và bảo đảm điều kiện dạy học. Trong đó, quyền lợi học tập và sự tiến bộ của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm.

Lấy chất lượng học sinh làm trọng tâm

Cùng với ổn định tổ chức, đổi mới phương pháp dạy học là giải pháp trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ở bậc tiểu học, nhiệm vụ trọng tâm là hình thành nền tảng đọc, viết, tính toán, kỹ năng giao tiếp và thói quen tự học. Với học sinh THCS, nhà trường cần chú trọng củng cố kiến thức, phát triển năng lực vận dụng và từng bước định hướng học tập, nghề nghiệp.

Bà Phan Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Sơn, nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục tiểu học là hình thành cho học sinh nền tảng vững chắc về đọc, viết, tính toán; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và thói quen tự học. Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, phát triển phẩm chất, năng lực, bảo đảm mỗi học sinh đều có sự tiến bộ và phát triển toàn diện”.

Cô và trò Trường Tiểu học Nghi Sơn trong giờ học. Ảnh: NTCC

Để thực hiện mục tiêu này, giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên nhằm nhận diện những nội dung học sinh chưa nắm vững, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy và tổ chức phụ đạo phù hợp.

Tại Trường THCS Vạn Lộc 2, nhà trường chú trọng theo dõi quá trình học tập, kịp thời phát hiện những hạn chế về kiến thức, kỹ năng để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc đổi mới dạy học cần hướng đến phát huy tính chủ động, khả năng tự học và vận dụng kiến thức của học sinh, thay vì chỉ tập trung hoàn thành chương trình.

Đối với những trường có đông học sinh, việc nắm bắt năng lực, nhu cầu học tập của từng nhóm càng có ý nghĩa quan trọng. Sự phối hợp giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh cũng cần được tăng cường nhằm duy trì nền nếp, hỗ trợ học sinh còn hạn chế về kiến thức và hạn chế tình trạng học sinh bị hổng kiến thức kéo dài.

“Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, dạy học ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ được nhà trường triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Với đặc thù địa bàn ven biển, nhà trường lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và định hướng nghề nghiệp vào các môn học, hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh gắn kiến thức với đời sống”, ông Tuấn Anh thông tin.

Chào đón năm học mới ở Phân hiệu THCS Ngư Lộc - Trường THCS Vạn Lộc 2. Ảnh: NTCC

Ở góc độ quản lý, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát điều kiện dạy học, bố trí đội ngũ phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ các trường tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất. Đối với những trường có quy mô học sinh lớn hoặc vừa trải qua sáp nhập, việc ổn định tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và đổi mới hoạt động dạy học cần được chú trọng.

“Các nhà trường cần chủ động đổi mới phương pháp dạy học, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên và quan tâm sát sao đến quá trình học tập, rèn luyện của từng học sinh. Chất lượng giáo dục phải được thể hiện qua sự tiến bộ thực chất của học sinh, không chỉ ở kết quả kiểm tra, đánh giá mà còn ở năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng”, bà Thanh chia sẻ.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường ven biển Thanh Hóa đòi hỏi sự chủ động của từng nhà trường cùng với việc bảo đảm các điều kiện dạy học. Khi tổ chức bộ máy ổn định, đội ngũ được bố trí phù hợp, khó khăn về nhân lực từng bước được tháo gỡ và hoạt động chuyên môn được đổi mới thiết thực, các trường sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.