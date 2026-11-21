Trò chơi dân gian khiến học sinh hứng thú.

Hòa chung không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Trường Tiểu học Quảng Hưng (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá) tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Tôn sư trọng đạo – Lan tỏa sắc màu văn hóa Việt Nam”, mang đến sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa giáo dục cho học sinh.

Sôi nổi các hoạt động tri ân thầy cô

Ngày 20/11, sân trường Tiểu học Quảng Hưng trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Mỗi phần thi, trò chơi không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn là dịp để học sinh thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô giáo.

Những lẵng hoa được các giáo sinh thực tập khéo léo cắm tri ân thầy cô giáo.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình trên sân khấu. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, các giáo sinh thực tập đã gửi gắm tình cảm, lời tri ân tới những người đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp trồng người qua từng lẵng hoa được trang trí công phu.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao như kéo co, nhảy dây, cầu lông cùng nhiều trò chơi tập thể thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không khí càng thêm náo nhiệt với những màn tranh tài hào hứng, tiếng cổ vũ sôi nổi và tinh thần đoàn kết giữa các lớp.

Học sinh thi đấu cầu lông.

Giáo viên tham gia thi bóng chuyền hơi.

Không chỉ dành riêng cho học sinh, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao dành cho cán bộ, giáo viên với những nội dung như bóng chuyền hơi, cầu lông, pickleball. Qua đó, tạo cơ hội để thầy cô giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết sau những giờ lên lớp.

Em Lê Quỳnh Chi, học sinh Trường Tiểu học Quảng Hưng chia sẻ: “Chúng em rất vui và háo hức khi được tham gia các cuộc thi, trò chơi cùng bạn bè. Qua hoạt động này, chúng em không chỉ được vui chơi, thể hiện khả năng của mình mà còn hiểu hơn về công lao của thầy cô, biết trân trọng những điều thầy cô dành cho chúng em”.

Tái hiện không gian văn hóa xưa, bồi đắp tình yêu quê hương

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn tại chương trình là tái hiện không gian văn hóa xưa thông qua các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.

Các trò chơi dân gian được học sinh hào hứng tham gia.

Mỗi khối lớp đảm nhận một trò chơi riêng. Học sinh khối 1 hào hứng với trò “Trồng nụ trồng hoa”; khối 2 tìm hiểu và trải nghiệm “Ô ăn quan”; khối 4 cùng nhau tham gia “Rồng rắn lên mây”; trong khi học sinh khối 5 sôi nổi với trò “Bịt mắt bắt dê”.

Những trò chơi tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, giúp các em hiểu thêm về đời sống tinh thần của cha ông, đồng thời có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp truyền thống thay vì chỉ biết đến qua sách vở.

Nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu.

Thông qua chuỗi hoạt động, nhà trường hướng tới giáo dục học sinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, lòng biết ơn đối với thầy cô và tình yêu mái trường; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ban Giám hiệu trao giải cho các đội tại phân hiệu 1.

Cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng cho biết: “Nhà trường mong muốn thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh không chỉ có những giờ phút vui tươi, bổ ích mà còn hiểu sâu sắc hơn truyền thống tôn sư trọng đạo, biết yêu thương, kính trọng và tri ân thầy cô. Đặc biệt, việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học giúp các em tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Theo cô Hương, đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, Đoàn Thanh niên, Liên đội, đoàn giáo sinh thực tập và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Qua đó, xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tình cảm.

Hội phụ huynh tặng hoa tri ân nhà trường.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức, hoạt động trải nghiệm không chỉ tạo nên không khí sôi nổi chào mừng ngày 20/11 mà còn góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Từ những trò chơi dân gian, những lẵng hoa tri ân đến các hoạt động thể thao tập thể, tình yêu mái trường, lòng biết ơn thầy cô và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam được lan tỏa một cách tự nhiên, sinh động trong mỗi học sinh.