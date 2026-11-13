Trường học khẩn trương dọn dẹp sau lũ, đón học sinh trở lại

Trường Mầm non Quy Nhơn Bắc dọn dẹp trường sau khi nước dâng cao, tràn vào phòng học. Ảnh: Dung Nguyễn.

Ngày 13/11, mưa tại khu vực phía Đông Gia Lai bắt đầu tạnh, nước ở nhiều nơi rút dần. Các trường học bị ngập đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh, khử khuẩn để bảo đảm an toàn, sớm đón học sinh trở lại.

Bùn đất tràn vào phòng học ở phường Quy Nhơn Bắc khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Tại Trường Mầm non Quy Nhơn Bắc có 2 điểm tại khu phố 1 và khu phố 3 (phường Quy Nhơn Bắc) bị ngập sau nhiều ngày mưa lớn.

Bà Thái Thị Minh Thư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường hiện có 12 điểm trường với 730 trẻ. Nước dâng cao khiến 2 điểm trường nói trên bị ngập, có nơi nước tràn vào lớp khoảng 30 cm. Ngay khi nước rút, hơn 30 cán bộ, giáo viên được huy động tổng vệ sinh, cào bùn, rửa nền. Đồng thời giặt giường, vệ sinh đồ dùng dạy học và khử khuẩn để chuẩn bị đón trẻ trở lại.

Giáo viên giặt giường, đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh đón trẻ ra lớp.

Tại điểm trường khu phố 3, lớp ghép có 21 trẻ, do mưa lớn kéo dài, trẻ đã nghỉ học 3 ngày qua để bảo đảm an toàn. Cô Tô Thị Thúy Hằng (giáo viên điểm trường) cho biết, rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ năm 2025, trước khi nước dâng cao, giáo viên chủ động kê bàn ghế, trang thiết bị và đồ dùng dạy học lên cao nên không gây thiệt hại về tài sản. Sau nước rút, giáo viên phối hợp với khu phố khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn lớp học, hoàn tất các phần việc cần thiết để đón trẻ trở lại.

Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước bị ngập nước vào một số phòng học.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), nước dâng cao làm ngập sân trường và tràn vào các lớp học, khiến 948 học sinh phải nghỉ học 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Tho, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, cán bộ, giáo viên đang dọn bùn, quét rác; đồng thời phối hợp Trạm Y tế xã phun thuốc khử khuẩn khuôn viên và phòng học. Nhà trường sẽ tiếp tục vệ sinh, khử khuẩn trong những ngày cuối tuần, bảo đảm các điều kiện an toàn để học sinh trở lại lớp vào đầu tuần sau.

Theo ông Tho, nhà trường sẽ điều chỉnh hoạt động dạy học theo điều kiện thực tế, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, ngay sau mưa lũ, các đơn vị trường học kiểm tra mức độ an toàn và thiệt hại. Bên cạnh đó, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, xử lý nguồn nước. Đặc biệt, chỉ tổ chức cho học sinh trở lại khi đã kiểm tra, bảo đảm an toàn.