Trường học hạnh phúc ở làng nghề truyền thống Bát Tràng

Bảo tàng Mỹ thuật Phan Thị Ngọc Mỹ là nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và nhiều hiện vật rất là có giá trị. Tuy nhiên, đằng sau bảo tàng giàu sức sống này đó là câu chuyện về một người phụ nữ đã dành hơn 40 năm của mình để có thể sưu tầm những hiện vật và đặc biệt là làm mới giá trị văn hóa nghệ thuật mình một cách bền bỉ.