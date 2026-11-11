Trường học hạnh phúc ở làng nghề truyền thống Bát Tràng
Trường học hạnh phúc với cấp học mầm non, đó là một ngôi trường lấy trẻ làm trung tâm, nơi trẻ em được học bằng chơi, được các cô giúp gọi tên cảm xúc, được phát triển cá nhân, nơi phụ huynh cũng là người đồng hành trong không gian học tập. Ở trường Mầm non Bát Tràng, nơi có nghề gốm sứ hàng trăm năm tuổi, trường học hạnh phuc cũng đồng nghĩa với việc khơi dậy và vun đắp tinh thần sáng tạo để giữ lửa làng nghề.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truong-hoc-hanh-phuc-o-lang-nghe-truyen-thong-bat-trang-246261111194938428.htm