Hưởng ứng Cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2026, em Nguyễn Kim Minh Khang, lớp 5/3 Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), đã gửi đến bài viết “Trường học hạnh phúc – Nơi những nụ cười bắt đầu”. Bằng nét chữ nắn nót và cảm xúc trong trẻo, em kể lại một năm học đầy ắp hoạt động ý nghĩa và gửi gắm thông điệp: hạnh phúc được tạo nên từ những điều tử tế bé nhỏ mỗi ngày. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của em đến bạn đọc.

Nếu có ai hỏi em rằng: “Điều gì khiến em thích đến trường mỗi ngày?”, em sẽ không ngần ngại trả lời: “Đó là vì ở trường có thầy cô, có bạn bè và có rất nhiều niềm vui.”

Đối với em, Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương giống như ngôi nhà thứ hai. Ở đó, em được học những bài học mới, được vui chơi cùng các bạn, được thầy cô yêu thương và dạy bảo. Mỗi ngày đến trường lại có thêm một câu chuyện vui, một điều mới mẻ và một kỷ niệm đáng nhớ.

Em rất vui và tự hào khi được học tập dưới mái trường của mình – một ngôi trường đang từng ngày xây dựng “Trường học hạnh phúc”, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Trước đây, em từng nghĩ trường học chỉ là một nơi để chúng em học bài, làm bài và đạt những điểm số thật tốt. Nhưng càng học tập dưới mái trường này, em càng hiểu rằng trường học còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi chúng em học cách yêu thương, sẻ chia và trở thành người tốt hơn.

Trường học hạnh phúc không phải là một điều gì xa vời. Hạnh phúc bắt đầu từ một nụ cười, một lời chào, một lời động viên, một sự sẻ chia và sự tôn trọng dành cho mỗi người. Em nghĩ đó chính là điều đặc biệt nhất ở ngôi trường của chúng em.

Hành trình một năm học mới hạnh phúc

Trong một năm học, chúng em thật may mắn khi được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích, vui tươi và ý nghĩa do nhà trường tổ chức. Mỗi hoạt động lại mang đến cho chúng em một cảm xúc riêng, một bài học riêng và để lại những kỷ niệm khó quên.

Có hoạt động giúp chúng em vui chơi và khám phá, có hoạt động giúp chúng em hiểu hơn về truyền thống, có hoạt động dạy chúng em biết yêu thương, sẻ chia, cũng có những hoạt động giúp chúng em tự tin, sáng tạo và phát huy khả năng của mình.

Từ “Trung thu cho em” rộn ràng tiếng cười, “Người thầy đầu tiên” đầy tình yêu thương, các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam giúp chúng em biết trân trọng gia đình, đến chương trình tri ân thầy cô giúp chúng em biết nói lời cảm ơn những người đã dạy dỗ mình. Rồi những ngày Tết Nguyên đán, chúng em được cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân và những nét văn hoá truyền thống; những hoạt động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai giúp chúng em hiểu rằng khi người khác gặp khó khăn, chúng ta cần biết dang tay sẻ chia.

Đặc biệt, ngày hội STEM cho chúng em trở thành người thoả sức sáng tạo, khám phá và biến những ý tưởng thành sản phẩm. Ngày hội dân gian lại đưa chúng em trở về với những trò chơi truyền thống, để tiếng cười của tuổi thơ hoà cùng những nét đẹp văn hoá dân tộc.

Và em không thể quên “Thứ Sáu hạnh phúc” – một ngày thật khác. Đó là ngày mà tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường được mặc trang phục tự do. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi nhưng đã tạo nên một không khí hoàn toàn khác.

Thứ Sáu hạnh phúc giúp chúng em hiểu rằng trường học không chỉ có sách vở và bài kiểm tra. Trường học còn là nơi chúng em được thể hiện bản thân, được vui chơi, được kết nối và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Hạnh phúc được lan toả từ những điều nhỏ bé

Qua những hoạt động của nhà trường, em nhận ra rằng xây dựng trường học hạnh phúc không phải là việc của riêng Ban Giám hiệu hay của thầy cô mà là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Một học sinh biết nói lời cảm ơn cũng đang góp phần tạo nên hạnh phúc.

Một bạn biết giúp đỡ người khác cũng đang gieo một hạt giống yêu thương.

Một thầy cô luôn mỉm cười và kiên nhẫn với học sinh cũng đang làm cho trường học trở nên hạnh phúc hơn.

Và một tập thể biết đoàn kết, yêu thương, tôn trọng nhau sẽ tạo nên một mái trường mà ai cũng muốn đến.

Mái trường em yêu

Em đã từng hỏi: “Điều gì làm nên một ngôi trường hạnh phúc?”

Bây giờ, em nghĩ mình đã có câu trả lời.

Đó không phải là một ngôi trường không có bài tập, không có những lúc chúng em mắc lỗi hay không bao giờ có những khó khăn. Trường học hạnh phúc là nơi khi chúng em mắc lỗi, chúng em được hướng dẫn để sửa sai. Là nơi khi chúng em buồn, có người lắng nghe. Là nơi khi chúng em cố gắng, có người động viên. Là nơi chúng em được học tập trong sự yêu thương, tôn trọng và an toàn. Và quan trọng nhất, đó là nơi mỗi ngày chúng em đều cảm thấy mình được yêu thương và mình thuộc về nơi này.

Một ngôi trường hạnh phúc không được xây nên từ những điều lớn lao, mà được tạo nên từ hàng nghìn điều tử tế bé nhỏ mỗi ngày. Và dưới mái trường thân yêu của chúng em, những điều tử tế ấy đang từng ngày được gieo xuống, nảy mầm và lan toả.

Để rồi mỗi buổi sáng, khi cánh cổng trường mở ra, chúng em lại vui vẻ bước vào và tự nhủ:

“Hôm nay sẽ lại là một ngày hạnh phúc!”

Trường học hạnh phúc – nơi tuổi thơ chúng em được yêu thương, được toả sáng và được lớn lên trong tiếng cười.

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