Trường học Hạnh phúc 2026: Thông báo cập nhật thông tin xét Giải tương tác đối với trường học

Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cơ sở giáo dục trên cả nước. Thông qua hoạt động bình chọn, các nhà trường có cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực, chia sẻ cách làm hay trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc cho học sinh.

Nhằm hoàn thiện dữ liệu phục vụ quá trình tổng hợp, rà soát và xét Giải tương tác, Ban Tổ chức xây dựng biểu mẫu để các trường bổ sung thông tin liên quan đến bài đăng tham gia bình chọn. Thời gian các trường kê khai thông tin từ 17h15 ngày 16/10 đến 22h ngày 16/10/2026.

Thông tin cần cung cấp tại biểu mẫu gồm:

Tên trường.

Cấp học.

Tỉnh/thành phố.

Họ và tên người đại diện liên hệ.

Số điện thoại liên lạc.

Tổng số lượt tương tác của bài đăng, bao gồm lượt thích (like), bình luận (comment) và chia sẻ (share).

Ảnh chụp màn hình bài đăng thể hiện các chỉ số tương tác tại thời điểm yêu cầu.

Đường link bài đăng của trường trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam.

Một số lưu ý khi điền biểu mẫu:

- Biểu mẫu này chỉ dành cho các trường tham gia. Các bài dự thi thuộc hạng mục viết của cá nhân học sinh không điền biểu mẫu này.

- Biểu mẫu áp dụng đối với các bài đăng có tổng lượt tương tác (like + comment + share) đạt trên 2.000.

- Các trường vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đính kèm ảnh chụp màn hình thể hiện các chỉ số tương tác của bài đăng theo đúng thời gian quy định. Hình ảnh cần rõ ràng, các chỉ số hiển thị phải trùng khớp với thông tin kê khai trong biểu mẫu để Ban Tổ chức thuận tiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Link biểu mẫu bổ sung thông tin: https://forms.gle/5LkhqXwCurq98FsJ9

Thời gian mở biểu mẫu: Từ 17h15 đến 22h ngày 16/10/2026.

Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác sẽ góp phần bảo đảm quá trình tổng hợp, rà soát dữ liệu và xét Giải tương tác được thực hiện thuận lợi, minh bạch.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các nhà trường trong Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tích cực và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc cho học sinh.