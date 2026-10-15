Trường học Hạnh phúc 2026: Thông báo cập nhật thông tin Giải tương tác trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam

Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước. Mỗi bài viết không chỉ là những chia sẻ về mái trường, thầy cô, bạn bè mà còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Nhằm hoàn thiện dữ liệu phục vụ quá trình tổng hợp và xét giải tương tác, Ban Tổ chức xây dựng biểu mẫu để phụ huynh bổ sung thông tin liên quan đến bài viết dự thi của các em học sinh.

Thông tin cần cung cấp tại biểu mẫu gồm:

Họ và tên thí sinh.

Tên lớp.

Tên trường.

Tỉnh/thành phố đang sinh sống.

Số điện thoại liên lạc.

Tổng số lượt tương tác của bài viết, bao gồm: Bao nhiêu lượt like? Bao nhiêu lượt bình luận? Bao nhiêu lượt chia sẻ?

Ảnh chụp màn hình bài đăng thể hiện like - share - comment vào lúc 17h ngày 15/10 đến 22h ngày 15/10/2026.

Đường link bài viết được đăng tải trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam.

Một số lưu ý khi điền biểu mẫu:

Chỉ áp dụng với các bài có tổng lượt tương tác (like + comment + share) đạt trên 2000.

Quý phụ huynh vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đính kèm ảnh chụp màn hình thể hiện các chỉ số tương tác của bài viết tại thời điểm cập nhật. Hình ảnh cần rõ ràng, các chỉ số tương tác hiển thị trên ảnh phải trùng khớp với tổng số lượt tương tác được kê khai trong biểu mẫu.

Link biểu mẫu bổ sung thông tin (phụ huynh click vào link để điền thông tin), bắt đầu mở link từ 17h khoá link lúc 22h ngày 15/11:

Việc cung cấp thông tin sẽ giúp Ban Tổ chức thuận tiện hơn trong quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu và xét giải theo thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của quý phụ huynh và các em học sinh, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về trường học hạnh phúc!