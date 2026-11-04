Trường học Hải Phòng đưa tiếng Anh và công nghệ số lan tỏa văn hóa quê hương

Tiết Hoạt động trải nghiệm minh họa lớp 4, chủ đề “Nghề truyền thống” của cô trò Trường Tiểu học Núi Đèo.

Đổi mới dạy học, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Trong xu thế đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế, việc ứng dụng công nghệ số, tăng cường sử dụng tiếng Anh trong trường học đang được các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng chú trọng triển khai.

Không chỉ dừng lại ở những giờ học ngoại ngữ, tiếng Anh từng bước được đưa vào các hoạt động giáo dục, tạo môi trường giao tiếp tự nhiên, gần gũi cho học sinh.

Từ định hướng đó, Trường Tiểu học Núi Đèo và Trường Tiểu học Thủy Đường (phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) phối hợp tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Cùng tiếng Anh và công nghệ số khám phá văn hóa quê hương”, mở ra cách tiếp cận mới trong giáo dục học sinh tiểu học.

Học sinh tự tin trình diễn bộ trang phục truyền thống trong chuyên đề.

Chuyên đề được xây dựng trên cơ sở Chương trình GDPT 2018, định hướng phát triển năng lực số cho người học và Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045” của thành phố Hải Phòng.

Điểm nổi bật là hai nhà trường không tách rời việc dạy tiếng Anh, ứng dụng công nghệ với giáo dục văn hóa địa phương mà chủ động kết nối thành một chuỗi hoạt động trải nghiệm có tính thực tiễn.

Việc đổi mới dạy học Hoạt động trải nghiệm được triển khai linh hoạt theo từng khối lớp, chủ đề và điều kiện thực tế. Học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức qua bài giảng mà còn được tham gia trò chơi, đóng vai, làm việc nhóm, thực hành, tạo sản phẩm và trình bày kết quả trong không gian mở.

Cùng với đó, công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đưa vào hoạt động dạy học theo hướng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ học tập.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ không thay thế trải nghiệm thực tế mà trở thành phương tiện mở rộng không gian khám phá. Những sản phẩm thủ công, di tích, công trình kiến trúc hay loại hình nghệ thuật được giới thiệu bằng hình ảnh, video, bản đồ số, mã QR và học liệu đa phương tiện, giúp học sinh tiếp cận những nội dung khó có điều kiện quan sát trực tiếp.

Bà Vũ Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Đèo chia sẻ, nhà trường chú trọng tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong giờ học và các hoạt động giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm lồng ghép những câu chào hỏi, câu lệnh đơn giản trong các môn học như Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử và Địa lí, Tự nhiên và Xã hội.

Trong sinh hoạt dưới cờ và hoạt động tập thể, học sinh được hát, vận động theo các bài hát tiếng Anh, thực hành chào hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản. Cách làm này góp phần đưa tiếng Anh ra khỏi khuôn khổ một môn học, trở thành phương tiện giao tiếp gần gũi trong đời sống học đường.

Năm trạm văn hóa khơi dậy tình yêu quê hương

Điểm nhấn của chuyên đề là tiết Hoạt động trải nghiệm minh họa lớp 4, chủ đề “Nghề truyền thống”, tiết 2 do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dịu cùng học sinh Trường Tiểu học Núi Đèo thực hiện.

Trong tiết học, từ những sản phẩm thủ công quen thuộc, cô giáo khơi gợi để học sinh chia sẻ hiểu biết của bản thân.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dịu cùng học sinh Trường Tiểu học Núi Đèo thực hiện tiết dạy học minh hoạ.

Những câu chuyện nhỏ từ gia đình, cuộc sống hằng ngày trở thành chất liệu để các em kết nối trải nghiệm cá nhân với văn hóa quê hương. Không dừng lại ở việc nhận biết và giới thiệu sản phẩm, học sinh được hướng dẫn thảo luận, xây dựng kế hoạch tìm hiểu một nghề truyền thống tại địa phương.

Điểm mới trong tiết dạy là sự kết hợp giữa phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm với ứng dụng công nghệ số và tích hợp tiếng Anh.

Tiếp nối tiết học minh họa, học sinh bước vào không gian năm trạm khám phá văn hóa do hai nhà trường phối hợp xây dựng. Mỗi trạm là một lát cắt về lịch sử, kiến trúc, phong tục, nghề truyền thống và văn hóa nghệ thuật, giúp các em có cái nhìn đa chiều về vùng đất quê hương.

Tại trạm Dấu ấn lịch sử, học sinh tìm hiểu các sự kiện, di tích và danh nhân tiêu biểu thông qua tranh ảnh, câu chuyện, video và tư liệu số.

Trạm Kiến trúc và nhịp cầu kết nối quê hương đưa các em khám phá những công trình kiến trúc xưa và nay, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa cũng như vai trò của các công trình đối với đời sống cộng đồng.

Trong khi đó, trạm Phong tục, tập quán giúp học sinh nhận diện những nét đẹp trong đời sống gia đình, cộng đồng, các giá trị tinh thần và phong tục truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, trạm Nghề truyền thống mang đến cơ hội tìm hiểu năm nghề tiêu biểu: làm bánh gai Ninh Giang, làm gốm Chu Đậu, làm nước mắm Cát Hải, gói bánh chưng Thủy Đường và đan lát Chính Mỹ.

Tại trạm Nghề truyền thống, học sinh được tìm hiểu nghề làm bánh gai Ninh Giang.

Tại trạm Văn hóa nghệ thuật, các em được tiếp cận những loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát đúm, chèo cùng các tiết mục nhảy, múa hiện đại.

Xuyên suốt các trạm trải nghiệm, tiếng Anh được tích hợp thông qua hoạt động chào hỏi, giới thiệu địa danh, sản phẩm, loại hình nghệ thuật và bày tỏ cảm nhận.

Thông qua chuyên đề, điều quan trọng không chỉ là học sinh ghi nhớ thêm bao nhiêu kiến thức hay sử dụng được bao nhiêu từ tiếng Anh, mà là các em biết trân trọng những giá trị văn hóa quanh mình, chủ động tìm hiểu, hợp tác và tự tin chia sẻ những điều đã khám phá.

Đây cũng là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên hai trường trao đổi chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học, quan sát và phân tích quá trình học tập của học sinh, từ đó hoàn thiện phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, xây dựng học liệu và cách tích hợp công nghệ, ngoại ngữ phù hợp.

Với sự kết nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, chuyên đề “Cùng tiếng Anh và công nghệ số khám phá văn hóa quê hương” không chỉ góp phần đổi mới phương pháp dạy học mà còn mở rộng không gian giáo dục, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Từ những trải nghiệm giản dị trong mái trường, học sinh từng bước trở thành những “đại sứ văn hóa nhí”, tự tin giới thiệu vẻ đẹp quê hương bằng ngôn ngữ và hiểu biết của mình.