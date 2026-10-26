Trường học Hà Nội tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh

Trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn

Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (phường Từ Liêm) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chuyên đề "Sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn", với sự tham gia chia sẻ của Thượng tá Đinh Thành An, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật về sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn (Ảnh nhà trường).

Internet mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một đường link lạ, thông tin chưa được kiểm chứng hay bình luận thiếu cân nhắc đều có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Vì vậy, sử dụng Internet an toàn không chỉ đòi hỏi kỹ năng tự bảo vệ mà còn yêu cầu mỗi người tuân thủ pháp luật, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm về hành vi trên môi trường số.

Tại chương trình, diễn giả phân tích các tình huống thực tế trên mạng xã hội, làm rõ mối liên hệ giữa quyền tự do thể hiện bản thân và trách nhiệm trước pháp luật. Những nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, xâm phạm thông tin cá nhân, bạo lực mạng và phát tán thông tin chưa được kiểm chứng được minh họa bằng các ví dụ gần gũi, giúp học sinh hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm.

Trong phần giao lưu, học sinh trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi về những vấn đề quan tâm, qua đó củng cố kiến thức pháp luật và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi sử dụng Internet.

Thông qua hoạt động, nhà trường hướng đến nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng sống và hình thành văn hóa ứng xử văn minh, có trách nhiệm cho học sinh. Các em được khuyến khích thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tham gia bắt nạt trực tuyến và lên tiếng trước những hành vi xâm hại.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Trường THPT Chuyên Chu Văn An phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An tham gia tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, báo cáo viên phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, đồng thời cảnh báo các hành vi giả mạo thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, video, giọng nói giả; thu thập, phát tán, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Học sinh được hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh công an, nhà trường, giáo viên hoặc người thân để yêu cầu chuyển tiền; gửi đường link giả mạo; lừa đảo tuyển sinh, học bổng và việc làm trực tuyến. Các đối tượng còn có thể sử dụng AI để tạo dựng lòng tin, lừa người dùng cung cấp thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Tây Hồ khuyến cáo phụ huynh, học sinh không vội chuyển tiền, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu. Người dùng cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin; không phát tán tin giả, bắt nạt trực tuyến hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dùng cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link liên quan và kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Đại diện nhà trường cho biết, hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng tự bảo vệ của học sinh trên không gian mạng, tăng cường phối hợp giữa công an, nhà trường và gia đình, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" trong Công an nhân dân.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả định

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Trực L.N.I (xã Hưng Đạo), phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10 và Công an xã Hưng Đạo tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường thông qua hình thức "Phiên tòa giả định".

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Trực L.N.I tham gia phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Ở phần nội dung chính, học sinh theo dõi phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự liên quan đến tội phạm ma túy. Thông qua hình thức sân khấu hóa, diễn biến vụ án được tái hiện trực quan, giúp các em hiểu rõ hơn quy định pháp luật, tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi và được giải đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Qua đó, các em có thêm kiến thức để nhận diện, phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, thiết thực, các trường học góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giúp học sinh chủ động phòng ngừa vi phạm, biết cách tự bảo vệ bản thân và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, qua đó xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.