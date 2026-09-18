Trường học Hà Nội linh hoạt tổ chức dạy học tại vùng còn ngập

Các lực lượng hỗ trợ Trường Mầm non Xuân Mai di dời đồ dùng dạy học đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Ngày 18-9, hoạt động của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản đã trở lại ổn định, học sinh học trực tiếp tại trường.

Tuy nhiên, tại một số xã, ảnh hưởng của đợt mưa lớn trước đó vẫn gây khó khăn cho việc đi lại và tổ chức dạy học. Các nhà trường chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Bà Đỗ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Mai (xã Xuân Mai) cho biết, tại phân hiệu 3 của nhà trường ở thôn Nam Phương, nước tràn vào nhanh, hiện đã ngập ngang bụng. Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã khẩn trương di dời tài sản, trang thiết bị đến nơi an toàn. Để bảo đảm an toàn, học sinh được cho nghỉ học từ ngày 17-9. Một số phụ huynh đã chủ động đưa con đến học trực tiếp tại các điểm lẻ khác của nhà trường.

Tại phân hiệu 1 của Trường Trung học cơ sở Tân Tiến ở thôn Nam Phương (xã Xuân Mai), nước cũng ngập sâu, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Nhà trường đã thông báo tới phụ huynh về việc chuyển sang học trực tuyến từ ngày 18-9.

Thầy giáo Nguyễn Bá Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước mắt, học sinh học trực tuyến trong hai ngày 18 và 19-9. Sau thời gian này, nhà trường sẽ căn cứ tình hình thực tế để có phương án phù hợp; nếu điều kiện thuận lợi, học sinh sẽ trở lại trường học bình thường hoặc được bố trí học nhờ tại các phân hiệu khác.

Các nhà trường chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Tại xã Quảng Bị, nhiều khu vực cũng chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập. Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có cơ sở chính và phân hiệu Tốt Động không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nhiều xóm, thôn trên địa bàn bị ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Trước tình hình đó, nhà trường đã thông tin tới phụ huynh về việc bảo đảm an toàn cho học sinh, đồng thời linh hoạt trong tổ chức dạy học, tạo điều kiện để hoạt động giáo dục được duy trì phù hợp với điều kiện thực tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, ngập úng và điều kiện đi lại tại địa bàn để chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh. Với những khu vực còn khó khăn, nhà trường căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh hình thức, thời gian học phù hợp; đồng thời rà soát điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại khi bảo đảm an toàn.