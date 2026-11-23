Sáng 23/11, tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống và khám phá ẩm thực.

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Điểm đáng chú ý, các hoạt động được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù từng cấp học, các nhà trường tổ chức 6 không gian trải nghiệm gồm: Không gian văn hóa Việt Nam; Không gian Thăng Long - Hà Nội; Không gian di sản văn hóa; Không gian nghệ thuật truyền thống; Không gian làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; Không gian văn hóa học đường.

Chương trình cấp thành phố được tổ chức tại Hồ Văn với nhiều hoạt động hấp dẫn. Học sinh được tham gia giao lưu nghệ thuật và trải nghiệm các không gian văn hoá.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một ngày hội mà cần được lan tỏa thường xuyên, liên tục trong các nhà trường.

Theo ông Hiền, văn hóa không phải là những khái niệm xa vời mà hiện diện trong chính hành động, cách ứng xử hằng ngày của mỗi học sinh. Đó cũng là biểu hiện sinh động của nét đẹp văn hóa của người người Hà Nội.

Cô và trò TP Hà Nội biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, Thủ đô là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và gắn với rất nhiều di sản văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống, lễ hội và các loại hình nghệ thuật đặc sắc...

"Đây là nguồn tài nguyên quý giá, mở ra nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động giáo dục trực quan, sâu sắc cho học sinh", PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cùng học sinh trải nghiệm các hoạt động tại chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 23/11.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản, chủ động phối hợp với bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, cấp học.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện để các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa. Qua đó, mỗi học sinh thực sự trở thành những đại sứ văn hóa, những người tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc và của đất nước.

Sau phát biểu khai mạc của lãnh đạo Sở GDĐT, học sinh tham gia hoạt động làm "Sứ giả Văn hóa", trình diễn thời trang "Sắc màu Văn hóa", tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của nhà giáo và học sinh qua trang phục truyền thống.

Học sinh tham gia hoạt động tại chương trình cấp thành phố được tổ chức tại Hồ Văn sáng 23/11.

Hoạt động được triển khai theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và các văn bản chỉ đạo của ngành văn hóa thành phố.

Đồng thời, chương trình cụ thể hóa định hướng xây dựng giáo dục Thủ đô trở thành nền tảng chiến lược cho một Hà Nội văn hiến, hiện đại và phát triển bền vững; lấy sự tiến bộ, hạnh phúc của học sinh làm trung tâm, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.