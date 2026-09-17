Trường học Hà Nội chủ động phương án dạy học do mưa ngập

Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ khiến Hà Nội có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như tại điểm đo Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188,0mm, Tây Mỗ 177,3mm...

Trước tình hình thời tiết mưa lớn sáng 17/9, bà Cao Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) cho biết, nhà trường vẫn duy trì việc học bình thường. Đối với vùng ngập sâu, phụ huynh chủ động cho con nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn tuyệt đối và nhà trường sẽ tổ chức dạy bù đầy đủ cho các em.

Hình ảnh ngập sâu tại khu vực cầu vượt Yên Nghĩa sáng 17/9. Ảnh: Người dân cung cấp.

Tương tự, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ) cũng cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hiện nay khu vực đường đến phân hiệu 1 của nhà trường bị ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của học sinh và phụ huynh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để thông tin tới phụ huynh sau.

Tình trạng ngập sâu cũng diễn ra tại khu vực trước cổng Trường THPT Đại Mỗ (phường Tây Mỗ), các phương tiện cá nhân gần như không thể di chuyển. Ông Nguyễn Duy Bỉnh - Hiệu trưởng thông tin, căn cứ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã chủ động cho học sinh toàn trường nghỉ học ngày hôm nay để đảm bảo an toàn. Khi nào nước rút sẽ thông báo tới phụ huynh để học sinh có thể tiếp tục đến trường.

Khung cảnh ngập sâu ở trước cổng KĐT Nam An Khánh và KĐT Geleximco - khu A khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn. Video: Đình Tuệ.

Cảnh ngập sâu tại khu vực cổng chào KĐT Nam An Khánh sáng 17/9. Ảnh: Đình Tuệ.

Theo đại diện Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa), nhà trường đã gửi thông báo khẩn gửi đến phụ huynh, học sinh nêu rõ, do mưa lớn kéo dài suốt đêm 16 và rạng sáng 17/9 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị úng ngập, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi di chuyển nên toàn trường sẽ chuyển sang học trực tuyến trong hôm nay 17/9.

Các tiết học được thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ hướng dẫn học sinh truy cập lớp học qua các kênh thông tin chính thức của nhà trường. Đề nghị toàn thể phụ huynh và các em học sinh ưu tiên bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kịp thời nếu có điều chỉnh tiếp theo.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã quán triệt từ rất sớm tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc chủ động phương án tổ chức dạy học nếu phát sinh tình huống thời tiết cực đoan như bão lũ, mưa ngập... Do đó, các nhà trường luôn chủ động phương án dạy học phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giáo dục và Thời đại ghi nhận sáng 17/9:

Phụ huynh đưa con đi học tại Trường Phổ thông Alpha trong Khu đô thị Geleximco (khu A) thuộc phường Tây Mỗ.

Tình trạng ngập sâu diễn ra ở cổng KĐT Geleximco Khu A. Video: Đình Tuệ.

Khu vực trước cổng KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh) cũng bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển. Video: Đình Tuệ.

Do ngập sâu nên lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết và hướng dẫn người dân khi di chuyển. Video: Đình Tuệ.

Nước ngập sâu gần hết bánh xe máy tại KĐT Geleximco (khu A) sáng 17/9. Video: Đình Tuệ.

Tình trạng ngập sâu ở cổng chào KĐT Geleximco - khu A. Ảnh: Đình Tuệ.

Một người dân chỉ biết ngồi một chỗ trên xe vì bất lực không thể di chuyển qua khu vực ngập sâu. Ảnh: Đình Tuệ.

Khu vực đường Hoàng Tùng, gần cổng chào KĐT Nam An Khánh các phương tiện di chuyển khó khăn vì ngập sâu. Ảnh: Đình Tuệ.

Một số người dân cung cấp dịch vụ chở đồ thuê qua các đoạn ngập sâu.

Tình hình mưa lớn gây ngập sâu vẫn còn đang tiếp diễn trong sáng 17/9. Ảnh: Đình Tuệ.

Tình trạng ngập sâu diễn ra tại khu vực đường dẫn vào Trường THPT Đại Mỗ, phường Tây Mỗ. Video: Đình Tuệ.