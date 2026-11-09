Trường học, giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh không nhận hoa, quà, cắt giảm các hoạt động, hội thi phong trào dịp 20/11

Học sinh tiểu học chúc mừng cô giáo nhân ngày 20/11. Ảnh: NLĐ

Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường đã phát đi thư ngỏ đến toàn thể phụ huynh học sinh, đối tác, cơ quan, đơn vị về việc không nhận hoa chúc mừng ngày 20/11.

Thay vào đó, bà Nguyễn Thành Huyền Trân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết bày tỏ mong muốn đón nhận những tấm lòng tự nguyện ủng hộ Quỹ khuyến học nhà trường, nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

"Mọi sự sẻ chia đều là món quà ý nghĩa, không chỉ thể hiện tình cảm dành cho nhà trường, mà còn góp phần mang đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho học sinh", bà Nguyễn Thành Huyền Trân bày tỏ.

Tương tự, Trường Trung học cơ sở Phú Định, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quán triệt đến toàn thể phụ huynh học sinh và giáo viên toàn trường về việc nhà trường, giáo viên sẽ không nhận hoa, quà chúc mừng ngày 20/11.

Bên cạnh đó, năm nay trường cũng không sẽ tổ chức các hoạt động, hội thi mang tính phong trào, hình thức, không tổ chức tiệc liên hoan, văn nghệ chúc mừng ngày 20/11.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Định cho biết, tất cả kinh phí dành cho những hoạt động, nội dung này sẽ được sử dụng để chăm lo cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

"Trong sáng ngày 20/11, nhà trường chỉ tổ chức một chuyên đề sinh hoạt đơn giản, ngắn gọn, ý nghĩa dưới sân trường để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhắc nhở mỗi thầy cô về giá trị nghề giáo, đồng thời giáo dục mỗi học sinh về lòng biết ơn thầy cô, ba mẹ.

Bằng cách này, nhà trường hướng tới cởi bỏ bớt áp lực cho mỗi thầy cô, để thầy cô được thoải mái nhất, giữ đúng giá trị và tôn nghiêm của nghề giáo, thầy cô có thêm thời gian đầu tư cho chuyên môn, đặc biệt là giảm áp lực tài chính cho phụ huynh", ông Đinh Phú Cường nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.600 học sinh với 36 lớp và 82 thầy cô giáo. Theo thống kê, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường khoảng từ 28-30 học sinh. Ông Đinh Phú Cường cho biết, những học sinh này ngay từ đầu năm đã được thầy cô nhà trường hỗ trợ, chăm lo về sách, tập, đồng phục, tiền ăn bán trú.

"Thầy cô toàn trường rất hưởng ứng khi được cởi bỏ những phong trào, hội thi, liên hoan dịp 20/11. Đặc biệt là rất ủng hộ việc không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh, học sinh, đối tác trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo. Chúng tôi luôn quan niệm rằng, Ngày Nhà giáo Việt Nam không phải là một ngày lễ, mà chỉ là một ngày truyền thống, ngày kỷ niệm để nhắc nhở mỗi thầy cô giáo ý thức và trách nhiệm hơn về nghề giáo - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý", ông Đinh Phú Cường bày tỏ.

Còn Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quán triệt việc không nhận hoa, quà chúc mừng dịp 20/11 năm học này. Thay vào đó, nhà trường mong muốn nếu phụ huynh học sinh, đối tác có thể gửi những tình cảm đó thành các phần học bổng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

"Mỗi năm số học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường đều rất lớn. Năm nay con số này lên đến 50 học sinh. Chính vì vậy, mọi nguồn lực hỗ trợ cho các em dù nhỏ cũng đều rất đáng quý, góp phần động viên các em thêm nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống", bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ bày tỏ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương, dịp 20/11 năm nay nhà trường cũng cắt giảm tối đa các cuộc thi, hội thi phong trào hình thức đối với cả học sinh, giáo viên, chỉ duy trì hội thao học sinh để vừa tạo phong trào tập luyện thể dục thể thao, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cả thầy và trò, đồng thời cởi bỏ áp lực cho thầy cô.