Trường học đồng hành với người dân trong chuyển đổi số

Trường Tiểu học R’Lơm đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân thôn khi cần hỗ trợ công nghệ

Hỗ trợ người dân từ những thao tác đầu tiên

Hơn 9 tháng qua, Điểm hỗ trợ tại Trường Tiểu học R’Lơm đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân thôn R’Lơm khi cần hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, kích hoạt VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số. Cách trung tâm xã hơn 15 km, giao thông còn khó khăn, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), R’Lơm vẫn còn nhiều người chưa thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Từ thực tế đó, Trường Tiểu học R’Lơm được xã Đơn Dương lựa chọn thí điểm mô hình Nhà trường phối hợp hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Trường Lưu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, thành lập lực lượng hỗ trợ và bố trí điểm hướng dẫn ngay tại trường. “Người dân được hướng dẫn từ những thao tác cơ bản như kết nối internet, sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin đến tạo, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID. Với dịch vụ công trực tuyến, giáo viên hướng dẫn cách tạo tài khoản, đăng nhập, nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng giải quyết; đồng thời hướng dẫn người dân liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương”, ông Lưu nói.

Giáo viên Trường Tiểu học R’Lơm nhiệt tình hỗ trợ người dân

Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với UBND xã, các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền những nền tảng, ứng dụng thiết yếu; trang bị cho người dân kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Từ khi triển khai, nhà trường đã tổ chức 6 đợt ra quân, phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ 120 lượt người dân; tổ chức 4 buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 46 lượt người.

Từ thầy cô đến học sinh, phụ huynh

Để hỗ trợ người dân hiệu quả, Trường Tiểu học R’Lơm đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tham gia các hoạt động, tập huấn về chuyển đổi số; qua đó nâng cao khả năng sử dụng nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số, ứng dụng công nghệ trong dạy học và khai thác học liệu số.

Song song đó, nhà trường từng bước trang bị kỹ năng số cho học sinh phù hợp với từng lứa tuổi. Ngoài kỹ năng phục vụ học tập, học sinh còn được hướng dẫn cập nhật, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; phụ huynh được tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước và định danh điện tử.

Nhà trường cũng trang bị kỹ năng số cho học sinh

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đơn Dương cho biết: “Nhân lực tại các thôn còn hạn chế về công nghệ thông tin, trong khi đội ngũ giáo viên có kỹ năng công nghệ tốt hơn. Đây là cơ sở để địa phương thí điểm mô hình nhà trường hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Bước đầu, mô hình phát huy hiệu quả nhờ sự chủ động, tận tình của cán bộ, giáo viên”.

Xã Đơn Dương hiện có 16 thôn, đồng bào DTTS chiếm gần 40% dân số. Theo ông Tiến, sự tham gia của các trường học, nhất là tại vùng xa, vùng đông đồng bào DTTS, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ hành chính công và các kỹ năng số thiết yếu. Từ kết quả bước đầu tại Trường Tiểu học R’Lơm, địa phương dự kiến nhân rộng mô hình đến một số trường ở vùng xa, vùng đồng bào DTTS, đưa các trường trở thành điểm hỗ trợ chuyển đổi số gần dân, dễ tiếp cận.