Trường học đổi mới dạy học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tổ chức ngày hội Tư vấn Tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 kết hợp Ngày hội STEM.

Khơi dậy năng lực sáng tạo từ thực tiễn

Tại Trường TH-THCS Cát Lái (phường Cát Lái), giáo dục STEM được triển khai theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề cụ thể. Trong quá trình học tập, các em được làm việc nhóm, trao đổi ý tưởng, thử nghiệm phương án và trình bày kết quả trước giáo viên, bạn bè.

Bà Vũ Thị Minh Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giáo dục STEM giúp học sinh chủ động hơn trong tiếp cận kiến thức, mạnh dạn trình bày ý tưởng, biết phản biện và tự tin trong học tập. Thông qua việc trực tiếp tham gia các nhiệm vụ học tập, học sinh có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

“Điểm đáng chú ý là học sinh được tham gia vào quá trình từ tìm hiểu vấn đề, lựa chọn phương án đến thử nghiệm và điều chỉnh kết quả. Trong quá trình thực hành, những tình huống phát sinh đòi hỏi các em phải suy nghĩ, trao đổi và tìm cách khắc phục. Qua đó, tư duy phản biện được rèn luyện thông qua hoạt động học tập cụ thể, đồng thời giúp học sinh hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn”, bà Hiếu chia sẻ.

Tiết học của học sinh Trường TH-THCS Cát Lái.

Ở cấp THPT, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hoà) luôn chú trọng phát triển năng lực học sinh thông qua giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Phòng thực hành Vật lý và STEM được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2025, tạo thêm không gian để học sinh thực hành, khám phá nguyên lý khoa học và vận dụng kiến thức liên môn.

Ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu chia sẻ, định hướng tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình GDPT 2018, chú trọng phát huy tính chủ động của học sinh. Nhà trường đồng thời quan tâm đến các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế.

Việc kết hợp các nội dung này giúp mở rộng cơ hội học tập, tạo điều kiện để học sinh phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng công nghệ và năng lực ngoại ngữ. Trong đó, phòng thực hành không chỉ là nơi tổ chức thí nghiệm mà còn có thể trở thành không gian để giáo viên giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh tìm tòi, kiểm chứng và trình bày kết quả.

Mở rộng không gian học tập

Cùng với năng lực sáng tạo và tư duy phản biện, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng hợp tác là những yếu tố quan trọng để học sinh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Vì vậy, các trường tại TPHCM đang chú trọng mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh, tăng cường ứng dụng công nghệ và tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, bên cạnh giáo dục STEM, nhà trường triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và Tin học theo chuẩn quốc tế MOS. Các nội dung này góp phần tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, kỹ năng công nghệ và khả năng tiếp cận tri thức trong môi trường học tập ngày càng số hóa.

Việc kết hợp ngoại ngữ với công nghệ cũng mở ra cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức trong quá trình thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học và trình bày sản phẩm. Khi được khuyến khích trao đổi, thuyết trình và làm việc nhóm, các em không chỉ rèn luyện khả năng diễn đạt mà còn phát triển sự tự tin, tư duy độc lập và tinh thần hợp tác.

Còn tại Trường THPT Trần Quang Khải (phường Hòa Bình), chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được quan tâm triển khai, gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động dạy học và nâng cao năng lực đội ngũ.

Đặc biệt, trong tháng 9/2026, trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và thi chứng chỉ Generative AI Foundations cho cán bộ, giáo viên. Hoạt động này tạo cơ hội để giáo viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ AI, từ đó chủ động tìm hiểu khả năng vận dụng vào quá trình chuẩn bị bài giảng, thiết kế học liệu và tổ chức các hoạt động học tập phù hợp.

Trường THPT Trần Quang Khải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và thi chứng chỉ Generative AI Foundations cho cán bộ, giáo viên.

Theo ông Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng nhà trường, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về AI cho đội ngũ giáo viên là bước chuẩn bị cần thiết để nhà trường thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Thông qua các hoạt động tập huấn, giáo viên có điều kiện tìm hiểu, lựa chọn công cụ phù hợp với đặc thù môn học, phục vụ công tác chuyên môn và nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học.

Ông Nguyễn Tấn Tài cũng cho rằng, ứng dụng AI cần gắn với mục tiêu giáo dục cụ thể, bảo đảm giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong thiết kế bài giảng, định hướng hoạt động học tập và kiểm soát chất lượng nội dung. Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực công nghệ, từng bước khai thác AI phù hợp với thực tiễn giảng dạy, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.