Trường học Đà Nẵng sau sáp nhập, ổn định bộ máy và 'gỡ khó' cho đội ngũ

Học sinh Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng). Ảnh minh họa

Quản lý trường quy mô lớn, nhiều phân hiệu còn khó khăn

Ngày 23/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý III, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin về tình hình hoạt động của các trường sau sắp xếp, sáp nhập, đồng thời giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bố trí đội ngũ và chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng.

Theo bà Thuận, trước khi thực hiện sắp xếp, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các xã, phường thống nhất phương án bố trí cán bộ quản lý, trong đó xem xét việc giữ nguyên vị trí công tác tại đơn vị cũ hoặc điều chuyển thành viên ban giám hiệu sang đơn vị khác phù hợp với tình hình thực tế. Sau sắp xếp, các trường cơ bản ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho giáo viên và triển khai giảng dạy theo kế hoạch năm học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT toàn thành phố hiện có 11 cơ sở giáo dục, quy mô trên 100 lớp, gồm 7 trường tiểu học, 3 trường THCS và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Quy mô lớn chủ yếu xuất phát từ việc sắp xếp, hợp nhất các cơ sở giáo dục.

Bà Thuận cho rằng, việc quản lý trường học có số lượng lớp lớn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Ban Giám hiệu, từ tổ chức hoạt động chuyên môn đến phân công, quản lý đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, đến nay Sở GD&ĐT chưa nhận được phản ánh về những khó khăn phát sinh trong quá trình quản lý tại các cơ sở này.

Ngoài ra, tình trạng một số trường có nhiều phân hiệu, khoảng cách địa lý giữa các điểm trường xa nhau, gây khó khăn cho việc đi lại và phối hợp công tác. Cụ thể, sau sắp xếp hiện có một số trường tiểu học có nhiều phân hiệu, trong đó Trường Tiểu học Núi Thành có tới 7 phân hiệu.

Tại khu vực miền núi, khoảng cách từ trường chính đến một số điểm trường lên đến 50 km. Dù điều kiện địa lý gây không ít trở ngại, các điểm trường vẫn duy trì hoạt động dạy và học.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin tại buổi họp báo.

Việc hợp nhất cũng khiến các trường gặp khó khăn khi tổ chức hoạt động chung. Trước đây, khi quy mô còn nhỏ, việc tập trung học sinh, giáo viên thuận lợi hơn. Sau sáp nhập, số lớp tăng lên, trong khi không gian tổ chức các hoạt động tập trung toàn trường không còn đáp ứng thuận lợi như trước.

"Trước thực tế này, Sở GD&ĐT định hướng các trường tổ chức hoạt động theo cùng một kế hoạch tại trường chính và các phân hiệu, bảo đảm học sinh ở tất cả điểm trường đều có cơ hội tham gia. Tùy điều kiện thực tế, các trường có thể tổ chức thêm những hoạt động giao lưu phù hợp nhằm tăng cường sự kết nối giữa học sinh, giáo viên ở các điểm trường", bà Thuận thông tin.

Tháo gỡ "nút thắt" biên chế và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên hợp đồng

Cũng tại họp báo, bà Thuận thông tin về tình trạng thiếu giáo viên và những phản ánh về chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho hay, HĐND Đà Nẵng đã giao chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục và các xã, phường. Hiện các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên có nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, sau đó gửi về Sở GD&ĐT để phối hợp với Sở Nội vụ và các xã, phường triển khai công tác tuyển dụng trong thời gian tới.

"Trước mỗi năm học, việc điều chuyển, bố trí giáo viên thường gặp khó khăn do tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các trường. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, HĐND thành phố đã thông qua các chỉ tiêu hợp đồng lao động, giao các xã, phường và Sở GD&ĐT triển khai. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, ngành giáo dục đã tiến hành hợp đồng giáo viên, đáp ứng khoảng 70% tổng nhu cầu còn thiếu. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, các trường đã bổ sung giáo viên hợp đồng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy", bà Thuận thông tin.

Học sinh địa bàn xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng.

Đối với những phản ánh liên quan đến quyền lợi, các khoản phụ cấp và thời hạn hợp đồng 9 tháng, bà Thuận cho hay, trước đây việc hợp đồng giáo viên được thực hiện theo Nghị định 111. Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 235 có hiệu lực, thay thế quy định trước đó, nên các trường hiện thực hiện ký hợp đồng giáo viên theo quy định mới.

Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cùng một số đối tượng hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố. Sở GD&ĐT cũng hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc sở quản lý, Sở Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động.

Theo hướng dẫn về kinh phí, ngân sách thành phố bố trí chi trả hợp đồng giáo viên trong 9 tháng. Trường hợp đơn vị ký hợp đồng 12 tháng, đơn vị phải chủ động cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hoặc sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đồng thời, việc ký kết hợp đồng lao động do thủ trưởng đơn vị thực hiện với người lao động trên cơ sở thỏa thuận và các quy định hiện hành.

Trước những phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng, lãnh Sở GD&ĐT cho biết, đang tổ chức các đoàn kiểm tra tại địa phương, trường học để nắm bắt tình hình thực tế.

Qua kiểm tra, bước đầu ngành giáo dục tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc ký hợp đồng giáo viên theo quy định mới, các khoản thu đầu năm học, việc thực hiện chương trình giáo dục và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học.

"Sau khi tổng hợp đầy đủ ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng kết quả kiểm tra tại cơ sở, Sở GD&ĐT sẽ báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết. Khi quyền lợi được bảo đảm, giáo viên sẽ yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó học sinh là đối tượng được hưởng lợi cuối cùng", bà Thuận khẳng định.