Trường học chủ động điều chỉnh hình thức dạy học theo diễn biến thời tiết. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 17-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

Sở đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó kịp thời với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài sản của các cơ sở giáo dục.

Theo đó, các trường phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương. Các đơn vị duy trì đầu mối thông tin, chế độ trực và sẵn sàng xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Căn cứ tình hình thực tế, các trường chủ động rà soát và triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Nội dung kiểm tra gồm mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đặc biệt lưu ý cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ. Những nguy cơ chưa thể xử lý ngay phải được khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Cùng với đó, nhà trường phải duy trì kênh thông tin với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả học sinh an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở yêu cầu quản lý chặt chẽ học sinh, chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, bảo đảm an toàn.

Các trường cũng được yêu cầu chủ động phương án bảo vệ, di chuyển tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu đến nơi an toàn; bảo vệ phòng học, kho, phòng thiết bị và các khu vực dễ bị ngập. Khi xảy ra ngập úng, mất điện hoặc sự cố điện, phải khoanh vùng nguy hiểm và chỉ xử lý khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Sau mưa bão, các đơn vị khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Sở lưu ý các đơn vị chỉ tổ chức cho học sinh trở lại trường khi các điều kiện cơ bản đã được bảo đảm, đồng thời kịp thời vệ sinh, khắc phục ngập úng và xử lý nguy cơ phát sinh.