Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội cho nhân dân, tiếp nối nhiều chủ trương thiết thực (như: miễn học phí, hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn học đường, thí điểm xe buýt miễn phí cho học sinh và khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí toàn dân), giữa tháng 11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Quảng Ninh đã ban hành các quyết định triển khai thí điểm mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" và "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa các giá trị cốt lõi, ưu việt của chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn đời sống, hướng tới phát triển toàn diện con người và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Nguyên tắc “Hai không” và 5 giá trị ưu việt trong giáo dục

Với định hướng xuyên suốt "Giáo dục lý tưởng, bồi đắp nhân cách, khơi dậy khát vọng cống hiến", mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" được triển khai thí điểm tại 3 cơ sở giáo dục trên địa bàn gồm: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu; Trường Thực hành Sư phạm Đại học Hạ Long và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Vân Đồn 1.

Điểm cốt lõi của mô hình là thực hiện nguyên tắc "Hai không": Không tạo thêm chương trình hay môn học mới, mà cụ thể hóa mục tiêu của chương trình giáo dục quốc gia thành hệ thống hoạt động thiết thực ngay trong từng nhà trường; đồng thời không làm gia tăng áp lực kinh phí đối với phụ huynh học sinh và xã hội. Mô hình được thực hiện trên 5 giá trị nền tảng (gồm: yêu nước, nhân văn, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm) và triển khai thông qua 5 trụ cột (gồm: Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, trí tuệ và năng lực học tập, thể chất, thẩm mỹ). Qua đó, 100% học sinh được học tập, thấu hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử địa phương, tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến niềm tin, lòng tự hào và khát vọng cống hiến.

Đặc biệt, tính ưu việt của mô hình thể hiện rõ qua việc bảo đảm quyền bình đẳng trong học tập cho mọi học sinh dựa trên hai trụ cột chính sách. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hương Giang (Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu), Nhà nước giữ vai trò chủ đạo bảo đảm nguồn lực. Toàn bộ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số và tiện ích học đường đều sử dụng vốn đầu tư công, kiên quyết không để gánh nặng tài chính đè lên vai phụ huynh; đồng thời tái lập sự công bằng về cơ hội phát triển toàn diện cho học sinh. Các môn năng khiếu, kỹ năng sống, ngoại ngữ, thể chất (như bơi lội) - vốn trước đây thường phát sinh chi phí từ nguồn xã hội hóa nay được nhà trường tổ chức giảng dạy miễn phí.

Bên cạnh giờ học chính khóa, không gian học tập được mở rộng qua các hoạt động trải nghiệm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), ngoại ngữ, thể thao và nghệ thuật. Đề án đặt mục tiêu cụ thể về chất lượng đầu ra: 100% học sinh được tham gia trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học; đạt chuẩn ngoại ngữ theo cấp học; 100% học sinh biết bơi an toàn và trên 90% học sinh biết chơi một nhạc cụ hoặc một loại hình nghệ thuật.

Lan tỏa tinh thần y tế nhân văn

Ca lấy- ghép thận từ người hiến tạng cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối được Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thực hiện thành công ngày 15/4/2025. Ảnh tư liệu: Thế Thiêm/TTXVN phát

Song hành cùng lĩnh vực giáo dục, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ninh triển khai thí điểm mô hình "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa" tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với phương châm xuyên suốt lấy người bệnh làm trung tâm.

Dấu ấn nhân văn của mô hình được thể hiện trực tiếp qua các chính sách an sinh thiết thực dành cho người có công, đối tượng chính sách và nhóm yếu thế. Cụ thể, bệnh viện thực hiện miễn phí gửi xe và nước uống cho người bệnh; trao tặng "bữa sáng yêu thương" cho bệnh nhân ngoại trú phải nhịn ăn để làm xét nghiệm máu; hỗ trợ dinh dưỡng và thuốc thiết yếu cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo điều trị nội trú. Đối với thân nhân chăm sóc bệnh nhân từ 3 ngày trở lên, bệnh viện bố trí chỗ nghỉ ngơi miễn phí tại khu nhà “Mái ấm người nhà người bệnh".

Ở tầm chiến lược, đề án đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong công tác khám, chữa bệnh như: giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi; rút ngắn tối thiểu 15% thời gian hoàn thành quy trình khám bệnh và nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt từ 98% trở lên.

Bác sĩ Phạm Hoài Thương, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, việc xây dựng bệnh viện xã hội chủ nghĩa được phát triển dựa trên nội lực từ đội ngũ nhân sự, chất lượng chuyên môn đến văn hóa phục vụ. Bệnh viện chú trọng kiến tạo môi trường làm việc công bằng, đoàn kết để phát huy tối đa năng lực của mỗi cán bộ, nhân viên y tế; lấy chất lượng làm nền tảng, người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng, niềm tin của nhân dân làm thước đo cho mọi đổi mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bệnh viện xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật là nhiệm vụ mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 10 trung tâm chuyên khoa sâu trên quy mô 1.500 giường bệnh, đạt điểm chất lượng bệnh viện từ 4,8 - 5,0 điểm trở lên. Việc làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu giúp người dân địa phương, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh một cách công bằng, an toàn, giảm tối đa thời gian và chi phí điều trị. Đồng thời, thông qua việc tăng cường kết nối với y tế cơ sở, hỗ trợ chuyên môn, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn từ xa và theo dõi sức khỏe sau xuất viện, mô hình từng bước củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế công lập.

Việc đồng thời triển khai thí điểm hai mô hình trường học và bệnh viện xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Quảng Ninh trong việc hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần định hình hệ 6 giá trị đặc trưng của thành phố trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.