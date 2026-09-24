Trường học bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão

Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tham gia hoạt động tại vườn rau. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục xác định việc duy trì cây xanh trong trường học là cần thiết đối với công tác giáo dục và đào tạo học sinh, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn cho học sinh.

Việc lựa chọn, trồng mới cây xanh phải tuân thủ đúng danh mục cây xanh đô thị được phép trồng theo quy định của UBND TPHCM, không trồng các loại cây thuộc danh mục cấm trồng hoặc hạn chế trồng trong khuôn viên trường học (gồm các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người, những cây ăn quả, các cây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) tham gia hoạt động trải nghiệm trồng cây lúa tại sân trường

Cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn diện về tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng đảm bảo an toàn của xây xanh tại đơn vị (rễ, thân, cành, tán lá); có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn, ưu tiên đốn hạ, thay thế ngay đối với cây đã có dấu hiệu sâu, mục, nghiêng, bộ rễ bị tổn hại nghiêm trọng.

Riêng các cơ sở giáo dục có nhu cầu trồng cây xanh trong khuôn viên cần liên hệ các đơn vị chuyên ngành có chuyên môn để tư vấn về chủng loại cây phù hợp để trồng; có sự kiểm tra, đánh giá, xử lý định kỳ nhằm phát hiện kịp thời những cây nguy hiểm.

Trong từng đơn vị trường học, cần xây dựng kế hoạch phối hợp cơ quan chuyên môn rà soát kiểm tra định kỳ cây xanh hàng năm, đặc biệt vào đầu năm học mới và trước mùa mưa bão; đặc biệt là cây có kích thước lớn, cây cổ thụ phải phối hợp đơn vị chuyên ngành chăm sóc, cắt tỉa đúng kỹ thuật để vừa đảm bảo an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng của cây.

Bên cạnh đó, các trường tổ chức hướng dẫn học sinh về các quy tắc an toàn trong mùa mưa bão khi sinh hoạt, vui chơi nơi có nhiều cây xanh, đặc biệt là cây có kích thước lớn, cây cổ thụ; tuyệt đối không trú mưa, trú nắng dưới gốc cây to, không leo trèo, tụ tập vui chơi gần gốc cây trong thời điểm mưa giông, gió lớn.