Trong kế hoạch dự kiến được Bộ trưởng Giáo dục Lucy Powell công bố, các trường sẽ tạo điều kiện để học sinh đọc trọn vẹn một cuốn sách, bài thơ hoặc tác phẩm văn học, thay vì chỉ học qua các đoạn trích. Chính phủ Anh cũng dự kiến tổ chức bài kiểm tra kỹ năng đọc bắt buộc đối với học sinh năm thứ tám (Year 8) để sớm phát hiện những em gặp khó khăn và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Học sinh đọc sách trong lớp học. Ảnh: Pexels

Bộ Giáo dục Anh đánh giá đây là đợt cải cách chương trình lớn nhất trong hơn một thập niên. Theo định hướng công bố đầu tháng 11, chương trình mới sẽ tinh giản nội dung để học sinh có thêm thời gian nắm chắc kiến thức và rèn kỹ năng nền tảng, trong đó có khả năng đọc trôi chảy.

Sau nhiều năm suy giảm, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên yêu thích đọc sách đã nhích lên trong năm 2026. Khảo sát của National Literacy Trust, tổ chức thúc đẩy kỹ năng đọc viết tại Anh, thu thập ý kiến của hơn 125.000 trẻ em và thanh thiếu niên. Trong nhóm từ 8 đến 18 tuổi, 36,1% cho biết thích đọc trong thời gian rảnh, tăng từ 32,7% năm 2025. Tỷ lệ đọc hằng ngày cũng tăng từ 18,7% lên 20,3%, song vẫn thấp so với nhiều năm trước.

Năm 2025, tỷ lệ yêu thích đọc sách xuống mức thấp nhất kể từ khi National Literacy Trust bắt đầu theo dõi chỉ số này cách đây hai thập niên, với mức giảm rõ hơn ở thanh thiếu niên và các bé trai. Trao đổi với nhật báo The Times, bà Powell cho rằng khả năng đọc trôi chảy là nền tảng cho việc học lâu dài, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu giúp trẻ tìm thấy niềm vui khi đọc sách hằng ngày.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 7, Ủy ban Giáo dục Hạ viện Anh nhận định việc ít đọc sách có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, sức khỏe tinh thần và khả năng đồng cảm của trẻ. Ủy ban đề nghị các trường tạo thêm cơ hội để học sinh thường xuyên tiếp cận sách và duy trì các chương trình khuyến đọc lâu dài.

Trong phản hồi ngày 19-11, Chính phủ Anh cho biết khoảng 73% giáo viên biết đến Năm Đọc sách Quốc gia 2026 nói rằng trường của họ đã tổ chức ít nhất một hoạt động khuyến đọc. Đây là kết quả bước đầu và còn sớm để đánh giá tác động lâu dài của chương trình đối với thói quen đọc của học sinh.

Bộ Giáo dục Anh cũng lưu ý thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngày càng ảnh hưởng đến thói quen đọc của trẻ. Cùng với các biện pháp tại trường, Chính phủ đang xây dựng hướng dẫn về thời gian sử dụng màn hình cho trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời xem xét hạn chế một số tính năng trực tuyến khiến người dùng dành quá nhiều thời gian trên thiết bị.

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