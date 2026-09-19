Trường Hà định vị du lịch gắn với Công viên địa chất

Nền tảng để tạo sức hút trước hết là hệ thống di sản lịch sử. Nổi bật là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Giá trị lịch sử đặc biệt cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa Khu di tích trở thành một điểm đến quan trọng trong hành trình về nguồn của du khách khi đến Cao Bằng. Bên cạnh đó Trường Hà còn có cụm di tích Kim Đồng cùng hệ thống cảnh quan địa chất đặc sắc như cảnh quan karst non trẻ, cụm đỉnh karst và cánh đồng karst Sóc Giang. Nếu được kết nối hợp lý, các điểm đến sẽ không chỉ làm phong phú hành trình mà còn góp phần kéo dài thời gian tham quan, tăng khả năng sử dụng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.

Một lợi thế khác của Trường Hà là hệ thống lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của các dân tộc. Những giá trị này tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, đưa văn hóa bản địa trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Thay vì chỉ đón khách đến tham quan di tích rồi rời đi, việc hình thành các trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP sẽ tạo thêm giá trị cho mỗi chuyến đi, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ du lịch.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà là một trong những điểm đến thuộc Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Để biến tiềm năng thành sức hút thực tế, thời gian qua, xã tập trung từng bước hoàn thiện các điều kiện phục vụ phát triển du lịch; đầu tư xây dựng, cải tạo các tuyến đường, chỉnh trang cảnh quan, kết nối giữa các điểm đến di sản, tạo thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về CVĐC và bảo tồn di sản được quan tâm, từng bước nâng cao vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị địa phương.

Tuy nhiên, để những lợi thế hiện có thực sự chuyển thành sức hút và vị thế rõ nét trên bản đồ du lịch, Trường Hà còn nhiều nội dung phải triển khai thực hiện. Hiện nay, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, việc khai thác các giá trị cảnh quan, địa chất và văn hóa chưa tương xứng; hệ thống lưu trú, thương mại, dịch vụ còn thiếu và chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ. Công tác xúc tiến, quảng bá chưa tạo được sức lan tỏa tương xứng, trong khi thu hút đầu tư vào du lịch chưa có bước đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà Lưu Trọng Hính cho biết: Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, chú trọng khai thác các nền tảng số để giới thiệu hình ảnh, điểm đến và sản phẩm đặc trưng; tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, phát huy sản phẩm OCOP và các sản phẩm gắn với văn hóa địa phương. Công tác bảo tồn cảnh quan, di tích, hang động và các giá trị văn hóa truyền thống được thực hiện song hành với khai thác du lịch.

Với 16 điểm thuộc CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng hệ thống di sản lịch sử, cảnh quan địa chất và văn hóa phong phú, Trường Hà có những điều kiện để tạo dựng một không gian du lịch có bản sắc. Điều quan trọng là tiếp tục đầu tư có trọng tâm, tăng cường kết nối, hình thành sản phẩm đủ sức hấp dẫn và nâng cao chất lượng dịch vụ để biến lợi thế về tài nguyên thành lợi thế về điểm đến.