Trường Giang xin vắng mặt trong 1 chương trình chuẩn bị ghi hình

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Trường Giang vừa gửi lời thông báo đến khán giả về việc sẽ không tham gia đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 ngày 1 đêm”. Nam nghệ sĩ cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày anh suy nghĩ và trao đổi với nhà sản xuất.

Cũng theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, khoảng thời gian tạm vắng mặt khỏi lịch ghi hình được dành để anh “lắng lại và học hỏi thêm”. Trường Giang không đề cập cụ thể đến thời gian trở lại chương trình, cũng không cho biết đây có phải sự thay đổi lâu dài trong vai trò của anh tại “2 ngày 1 đêm” hay không. Cuối bài viết, Trường Giang cảm ơn tình cảm mà khán giả đã dành cho mình, đồng thời mong người xem tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng chương trình.

Trường Giang vướng tranh luận trên mạng xã hội sau khi một số video, hình ảnh và phát ngôn cũ được chia sẻ lại

Thông tin trên được đưa ra sau thời gian Trường Giang nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Một số đoạn video, hình ảnh và phát ngôn cũ của nam nghệ sĩ được chia sẻ lại, kéo theo những cuộc bàn luận về cách ứng xử của anh khi xuất hiện tại các chương trình trước đây. Những nội dung này được khán giả nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng một số màn tương tác chưa phù hợp, trong khi những người khác cho rằng cần xem xét sự việc trong bối cảnh cụ thể của từng chương trình.

Trước đó, Trường Giang cũng có bài viết nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật và gửi lời xin lỗi đến những người từng chịu tổn thương vì mình. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã suy nghĩ nhiều về những việc xảy ra trong quá khứ, đồng thời mong những câu chuyện cũ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan.

Trong bối cảnh đó, việc Trường Giang xin vắng mặt ở đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 ngày 1 đêm” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, nội dung thông báo hiện chỉ cho thấy anh tạm thời không tham gia một đợt ghi hình cụ thể, chưa phải xác nhận về việc rời hay rút khỏi chương trình.

Trường Giang là gương mặt quen thuộc của chương trình “2 ngày 1 đêm”

“2 ngày 1 đêm” là chương trình thực tế ghi lại hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ tại nhiều địa phương. Trong đó, Trường Giang là một trong những thành viên quen thuộc đồng hành cùng chương trình qua nhiều mùa phát sóng. Sự góp mặt của anh gắn với vai trò dẫn dắt, kết nối các thành viên và tạo nên những tình huống tương tác trong hành trình trải nghiệm.

Việc một nghệ sĩ tạm vắng mặt khỏi lịch ghi hình có thể xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có nhu cầu nghỉ ngơi, sắp xếp công việc hoặc dành thời gian nhìn lại những vấn đề cá nhân. Với trường hợp của Trường Giang, anh đã nêu rõ lý do muốn lắng lại và học hỏi thêm, đồng thời vẫn bày tỏ mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Hiện chưa có thông tin cụ thể về người thay thế Trường Giang trong đợt ghi hình sắp tới, cũng như thời điểm nam nghệ sĩ trở lại chương trình này.