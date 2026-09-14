Tối 14/9, Trường Giang bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải tâm thư gửi đến khán giả, đồng nghiệp và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt 20 năm làm nghề. Đây cũng là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ chủ động lên tiếng sau hơn một tuần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, khi nhiều khoảnh khắc trong quá khứ bị cư dân mạng réo gọi và “đào” lại.

Trường Giang viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân sau ồn ào những ngày vừa qua.

Trong tâm thư, Trường Giang cho biết khoảng thời gian qua là dịp để anh nhìn lại bản thân, không chỉ trong công việc mà còn ở những câu chuyện riêng. Nam nghệ sĩ thừa nhận có những điều trước đây anh từng nghĩ đơn giản, nhưng khi nhìn lại, anh hiểu bản thân đã có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, Trường Giang viết.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh trong nhiều năm qua vì để mọi người phải bận lòng trước những ồn ào. Trường Giang cho biết anh không mong người hâm mộ vì thương mình mà phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. “Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Trường Giang nhắc đến những người từng xuất hiện cùng anh trong các chương trình cũ. Nam nghệ sĩ mong những câu chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bất kỳ ai, đồng thời hy vọng đồng nghiệp, bạn bè và những anh chị em từng đồng hành cùng anh không vì những ồn ào này mà bị gọi tên, suy diễn hoặc chịu ảnh hưởng.

Nhìn lại chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang thừa nhận bản thân có những điều đã làm được nhưng cũng có những việc “đáng ra mình có thể làm tốt hơn”. Anh cho rằng quá khứ không thể thay đổi, điều duy nhất có thể làm là ghi nhớ những bài học để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày.

Trường Giang thừa nhận bản thân có những điều đã làm được nhưng cũng có những việc “đáng ra mình có thể làm tốt hơn”.

Ở cuối tâm thư, Trường Giang khẳng định gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là những điều quý giá nhất ở hiện tại. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua.

Động thái của Trường Giang nhanh chóng nhận được sự chú ý. Thay vì đi sâu vào từng câu chuyện đang được bàn luận, nam nghệ sĩ lựa chọn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương và mong những chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của những người liên quan.