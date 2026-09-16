Trường Giang vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của '2 Ngày 1 Đêm'

Trên trang cá nhân, Trường Giang thông báo đã trao đổi với nhà sản xuất và xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của “2 Ngày 1 Đêm”.

“Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của ‘2 Ngày 1 Đêm’. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trường Giang đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả vì tình cảm dành cho anh và mong công chúng tiếp tục yêu thương và đồng hành với chương trình.

Dòng trạng thái mới nhất mà Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, nhiều đoạn video ghi lại các khoảnh khắc của Trường Giang trong một số chương trình truyền hình trước đây được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Nội dung các video chủ yếu xoay quanh cách nam nghệ sĩ tương tác với đồng nghiệp nữ, một số hành động và phát ngôn từng gây tranh luận.

Việc các đoạn clip cũ được đăng tải lại thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng một số tình huống trong chương trình có cách thể hiện không phù hợp, trong khi những người khác nhìn nhận đây là các nội dung đã được phát sóng công khai từ nhiều năm trước.

Bên cạnh đó, một số câu chuyện liên quan đến đời tư và tình cảm của Trường Giang trước khi kết hôn với diễn viên Nhã Phương cũng được nhắc lại trên mạng xã hội.

Trường Giang sinh năm 1983, được biết đến rộng rãi qua hình tượng Mười Khó trong liveshow “Bước chân miền Trung” năm 2011. Sau đó, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình như “7 nụ cười xuân”, “Ơn giời, cậu đây rồi!” và “2 Ngày 1 Đêm”.