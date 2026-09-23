Trường Giang và Jack: Mối quan hệ giữa thân thiết đằng sau ống kính

Trong cuộc trao đổi mới nhất vào ngày 14/9, khi câu chuyện nhắc đến Jack, Trường Giang dành khá nhiều thời gian nói về mối quan hệ giữa hai người. Những chia sẻ này hé lộ thêm nhiều chi tiết trước đó ít được biết tới, từ cách họ duy trì liên lạc, lần Jack chủ động giúp đàn anh làm nhạc cho phim cho tới những lúc cả hai ở bên nhau ngoài công việc.

Theo chia sẻ từ nghệ sĩ Trường Giang, dẫu cho cả hai đều sinh sống ở TP.HCM, hai “chú cháu” lại không mấy khi có cơ hội hội ngộ thường xuyên. Thậm chí có lúc Jack đã bộc bạch qua tin nhắn với người anh lớn: “Hai chú cháu mình ở TP.HCM mà tưởng ở nước ngoài chú ha. Sát bên mà không gặp được”.

Sau đó, hai nghệ sĩ hẹn nhau đi uống cà phê. Ít ai ngờ cuộc gặp tưởng như đơn giản giữa hai người quen biết nhiều năm lại trở thành khởi đầu cho màn hợp tác đáng chú ý trong năm 2026.

Jack và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết phía sau ống kính.

Vào thời điểm đầu năm 2026, nam danh hài Trường Giang bước vào giai đoạn chuẩn bị mảng âm nhạc cho dự án điện ảnh "Nhà ba tôi một phòng". Theo lời chia sẻ của anh, bản thân trước đó đã tìm tới ba nhà sản xuất âm nhạc khác nhau nhưng vẫn chưa gặt hái được kết quả như ý do vướng mắc về lịch trình làm việc hoặc vấn đề bản quyền.

Khi nghe đàn anh chia sẻ khó khăn, Jack chủ động đề nghị giúp làm nhạc. Trường Giang bộc bạch rằng lúc đó anh cũng cần đắn đo suy nghĩ, bởi Jack đang trong giai đoạn tạm dừng các hoạt động biểu diễn. Dù vậy, giọng ca trẻ đã phân tích rằng việc không đứng trên sân khấu biểu diễn không đồng nghĩa với việc dừng sáng tác hay sản xuất âm nhạc. Sau cuộc trao đổi này, Jack chính thức tham gia vào phần âm nhạc của bộ phim.

Jack tham gia sản xuất và là người thể hiện nhạc phim cho bộ phim Tết 2026 của Trường Giang.

Đáng chú ý, Trường Giang kể Jack từng đưa ra một đề nghị khá đặc biệt: nam ca sĩ có thể thực hiện phần âm nhạc nhưng để Trường Giang đứng tên, nhằm tránh việc sự xuất hiện của mình ảnh hưởng tới dự án.

Nam danh hài thừa nhận ban đầu bản thân cũng từng cân nhắc đến hướng giải quyết này. Mặc dù vậy, sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh quyết định không đồng ý bởi anh quan niệm người trực tiếp bỏ công sức làm việc phải được ghi nhận đúng vị trí của mình. Rốt cuộc, tên thật của Jack vẫn xuất hiện minh bạch ở phần credit của tác phẩm.

Không chỉ đứng phía sau phần âm nhạc, Jack còn xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM ngày 13/2 để chúc mừng Trường Giang. Những hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau trên thảm đỏ khi ấy cho thấy màn hợp tác không đơn thuần dừng lại ở việc Jack gửi một ca khúc cho dự án.

Jack còn xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM ngày 13/2.

Thực tế, trước thời điểm bắt tay làm âm nhạc cho một bộ phim điện ảnh, Jack cùng Trường Giang đã trải qua nhiều năm quen biết và đồng hành cùng nhau trong công việc.

Cuối năm 2019, khi Jack vẫn hoạt động cùng K-ICM, nam ca sĩ xuất hiện trong tập mở màn mùa 3 của 7 Nụ Cười Xuân. Trường Giang khi ấy là một trong những gương mặt chủ chốt của chương trình. Jack tham gia biểu diễn, chơi các thử thách và có nhiều tương tác với đàn anh trên sân khấu.

Dù vậy, giai đoạn giúp cả hai tạo dựng nhiều cơ hội sát cánh làm việc bên nhau hơn chính là năm 2021, khi Jack và Trường Giang đồng hành trong "Running Man Vietnam - Chơi là chạy" mùa 2. Jack thời điểm đó giữ vị trí em út trong dàn cast. Lúc được hỏi bản thân đặt niềm tin lớn nhất vào ai, giọng ca trẻ đã gọi tên Trường Giang. Nam ca sĩ cũng bộc bạch việc bản thân thường gọi tiền bối là “chú”, lúc đầu xưng “cháu”, rồi cách gọi “chú - con” dần xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên qua từng màn tương tác.

Trường Giang và Jack thân thiết khi tham gia Running Man phiên bản Việt.

Từ những lần kết hợp trong công việc, mối quan hệ của Jack và Trường Giang dần trở nên thân thiết hơn ngoài đời. Điều này được thể hiện rõ vào thời điểm gia đình Jack có tin buồn - cha anh qua đời.

Tại tang lễ, Trường Giang cho biết hai người đã ôm nhau khóc. Anh động viên Jack rằng bên cạnh mẹ, nam ca sĩ vẫn còn những người sẵn sàng ở bên mình. Trong câu chuyện được kể lại, Trường Giang từng nói với đàn em: “Cứ coi như chú là ba mày đi, cứ yên tâm”. Đây cũng chính là câu chuyện được Trường Giang trực tiếp chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Trường Giang và Jack chia sẻ cùng nhau cả những câu chuyện ngoài công việc.

Nhìn lại chặng đường gắn bó được công khai của họ, tình bạn giữa Jack và Trường Giang không đơn thuần bắt nguồn từ một dự án riêng lẻ. Họ bén duyên qua các show giải trí từ nhiều năm trước, từng có khoảng thời gian cùng ghi hình một chương trình truyền hình thực tế dài tập, cho đến tận năm 2026 mới chính thức chung tay tạo nên một sản phẩm nghệ thuật.

Cũng chính từ lần hợp tác ấy, những câu chuyện phía sau mới được Trường Giang lần đầu chia sẻ rõ hơn. Từ một đàn em gọi anh là “chú” trên truyền hình, Jack sau nhiều năm đã trở thành người chủ động giúp Trường Giang trong dự án điện ảnh; ngược lại, nam danh hài cũng có mặt bên đàn em vào một trong những thời điểm khó khăn của gia đình. Đó có lẽ cũng là lý do Trường Giang dùng hai chữ “tình nghệ sĩ” khi nói về mối quan hệ giữa họ.