Trường Giang tạm rút khỏi show '2 ngày 1 đêm'

Ngày 16.9 trên trang cá nhân, Trường Giang cho biết, anh đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, nam nghệ sĩ xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm vì muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm.

Trường Giang xác nhận vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của show truyền hình "2 ngày 1 đêm". Ảnh: NSX

"Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho mình. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, nam nghệ sĩ cho biết.

Trường Giang chưa đề cập thời điểm trở lại. Anh cũng chỉ xác nhận vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới.

Về phía chương trình, nhà sản xuất hiện chưa công bố phương án nhân sự trong thời gian nam nghệ sĩ vắng mặt.

Hơn 10 ngày qua, Trường Giang liên tục bị nhiều khán giả nhắc tên trên mạng xã hội, đăng lại các video cũ, trích từ cảnh quay ở những chương trình anh từng tham gia.

Trong đó, anh có những hành động bị nhận xét "không phù hợp" khi tương tác với đồng nghiệp, cùng với đó là những ồn ào về đời tư.

Tối 14.9, anh chính thức lên tiếng thừa nhận bản thân chưa đủ tinh tế, chín chắn, dẫn đến một số lựa chọn ứng xử không đúng. Diễn viên xin lỗi "những người từng chịu tổn thương" vì anh.

Được biết, Trường Giang gắn bó với 2 ngày 1 đêm từ những ngày đầu chương trình lên sóng vào năm 2022 đến nay. Mùa 5 của chương trình phát sóng từ ngày 30.8. Sáu thành viên của mùa này gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI.

Mùa mới xây dựng mô hình 6 thành viên cùng vận hành một “công ty du lịch”, qua đó thực hiện các hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa và hoàn thành thử thách tại nhiều địa phương.