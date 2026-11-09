Trường Giang ra thông báo pháp lý với các tài khoản 'lan truyền thông tin sai sự thật'

Tóm tắt chung: Động thái pháp lý chính thức: Ngày 9/11/2026, nghệ sĩ Trường Giang thông qua đại diện pháp lý công bố tiến trình xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật nhằm bảo vệ danh dự và uy tín.

Cơ quan vào cuộc xử phạt: Phòng An ninh mạng (Công an TP.HCM) đã xác minh, mời làm việc và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 20 triệu đồng đối với các chủ tài khoản vi phạm.

Sẵn sàng khởi kiện và đề nghị xử lý hình sự: Đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ tiếp tục phối hợp lập vi bằng các vi phạm mới, yêu cầu nền tảng gỡ bỏ nội dung, đồng thời không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự đòi bồi thường hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 9/11/2026, trên trang cá nhân chính thức của nghệ sĩ Trường Giang đã đăng tải thông cáo báo chí từ công ty luật đại diện pháp lý theo ủy quyền. Văn bản cập nhật chi tiết về quá trình cơ quan chức năng xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải và lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến nam nghệ sĩ trong thời gian qua. Đồng thời, văn bản đi kèm nêu rõ các bước pháp lý tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và hình ảnh cá nhân của nam nghệ sĩ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Trường Giang cho biết ekip sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm sự việc được giải quyết thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm và đồng hành.

Bài viết đi kèm văn bản pháp lý của Trường Giang.

Theo nội dung thông cáo, đại diện pháp lý của Trường Giang đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh thông tin trên các nền tảng trực tuyến như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... phát tán nội dung được xác định là không đúng sự thật. Đơn vị này đã tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ và gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Đáng chú ý, văn bản đề cập đến Thông báo số 4518/TB-ANM-Đ2 ngày 3/11 của Phòng An ninh mạng (Công an TP.HCM) về kết quả giải quyết đơn trình báo. Theo đó, lực lượng công an đã rà soát, phối hợp cùng công an các tỉnh, thành phố liên quan mời các chủ tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm lên làm việc.

Thông cáo báo chí chính thức mà Trường Giang đăng tải.

Cơ quan chức năng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân nghệ sĩ. Mức xử phạt được áp dụng theo quy định là 10-20 triệu đồng đối với từng trường hợp vi phạm.

Đại diện pháp lý của nghệ sĩ Trường Giang khẳng định sẽ không dừng lại ở các kết quả ban đầu. Đơn vị này tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát chặt chẽ không gian mạng, rà soát và lập vi bằng đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh. Phía luật sư cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời xem xét khóa hoặc chấm dứt hoạt động của các tài khoản cố tình tái phạm.

Trường Giang tạm thời vắng bóng khỏi 2 Ngày 1 Đêm sau làn sóng bóc phốt trên mạng xã hội.

Ồn ào liên quan đến Trường Giang bắt đầu bùng nổ khi hàng loạt đoạn clip cũ trích từ các chương trình truyền hình thực tế, game show và hậu trường bị "đào" lại trên mạng xã hội. Những phát ngôn và hành động trong quá khứ của nam nghệ sĩ bị đưa ra phân tích, kéo theo làn sóng tranh luận và phản ứng gay gắt từ dư luận. Sau đó, Trường Giang đã công khai lên tiếng xin lỗi và nhìn nhận những thiếu sót đã qua, đồng thời đưa ra quyết định tạm dừng ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Suốt gần 2 tháng qua, Trường Giang hoàn toàn rút lui khỏi các hoạt động giải trí công cộng và hạn chế tương tác trên mạng xã hội.