Trường Giang lên tiếng về tin đồn thất thiệt: Nhờ pháp luật can thiệp, không loại trừ khả năng khởi kiện

Trên trang cá nhân vào trưa ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang đã đăng tải văn bản chính thức do văn phòng luật sư đại diện pháp lý lập ra. Nội dung xoay quanh các biện pháp pháp lý, kết quả xử lý của cơ quan chức năng và hành động pháp lý đang được tiếp tục thực hiện nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và hình ảnh của nghệ sĩ Trường Giang.

Trường Giang tuyên bố thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Ảnh: FBNV

Cụ thể, qua công tác kiểm tra thời gian qua, phía nam nghệ sĩ phát hiện hàng chục nghìn tài khoản, trang tin cùng các kênh mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads, YouTube... cố tình đăng tải, lan truyền và chia sẻ những nội dung bịa đặt liên quan đến Trường Giang.

Phía Trường Giang đã lập vi bằng, thu thập và củng cố chứng cứ về thông tin sai sự thật. Đồng thời gửi văn bản đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM; các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội... đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Bài đăng của Trường Giang trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Thông báo từ phía nghệ sĩ Trường Giang khẳng định phía anh sẽ kiên quyết thực hiện các bước pháp lý tiếp theo nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng phát tán thông tin sai sự thật. Động thái này bao gồm việc đề nghị nhà vận hành các mạng xã hội thực hiện xóa bỏ bài viết vi phạm, đồng thời khóa hoặc chấm dứt vĩnh viễn những tài khoản cố tình tái phạm.

Phía Trường Giang thông tin thêm, không loại trừ khả năng tiến hành khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Song song đó, đại diện pháp lý của Trường Giang đưa ra thông báo đến các cá nhân, tổ chức cũng như người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; đồng thời yêu cầu dừng ngay mọi hành vi đăng tải, lan truyền những tin tức sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những ồn ào trong quá khứ của Trường Giang, từ đời tư, phát ngôn đến cách ứng xử trên sóng truyền hình và sân khấu.

Sau gần 2 tháng rút lui khỏi "2 ngày 1 đêm", Trường Giang thông báo lập vi bằng hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Ảnh: FBNV

Vào tối 14/9, sau khi chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân, Trường Giang đã đưa ra thông báo tạm vắng mặt trong đợt ghi hình kế tiếp của chương trình "2 ngày 1 đêm". Sự việc này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, song những câu chuyện xoay quanh nam danh hài vẫn tiếp tục trở thành đề tài bàn tán và chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng.