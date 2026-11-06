Trường gần 3.200 học sinh thiếu phòng, Đà Nẵng xây thêm điểm trường 80 tỷ đồng

Xây thêm điểm trường để giải bài toán thiếu phòng học

Ngày 6/11, UBND thành phố Đà Nẵng cùng UBND phường Liên Chiểu tổ chức động thổ xây dựng điểm trường mới của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên trên đường Đào Ngọc Chua, phường Liên Chiểu.

Công trình được triển khai khi nhà trường thiếu phòng học, còn địa bàn phía Tây Bắc thành phố tiếp tục gia tăng dân số cùng sự phát triển của các khu công nghiệp, chung cư và nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Phát biểu tại lễ động thổ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nêu thực tế trường đang thiếu 10 phòng học, trong khi các phòng chức năng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tình trạng này đặt ra nhu cầu bổ sung không gian dạy học, sinh hoạt cho học sinh, giảm áp lực tại các cơ sở hiện hữu và tạo thêm điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bà Thi nhìn nhận những năm qua, tốc độ đô thị hóa và phát triển nhanh khiến quy mô dân số, nhất là trẻ trong độ tuổi đến trường tại một số địa bàn, tăng mạnh. Nhu cầu trường lớp vì thế ngày càng lớn, gắn với yêu cầu bảo đảm học sinh được học tập trong môi trường chất lượng.

Ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tại lễ động thổ xây dựng điểm trường mới của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Trong đó, Liên Chiểu là địa bàn phát triển trọng điểm, có nhu cầu lớn về cơ sở giáo dục. Việc đầu tư thêm điểm trường Ngô Sĩ Liên nhằm giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trong khu vực.

Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, chia sẻ địa phương đang chịu áp lực về hạ tầng xã hội khi dân số cơ học tăng nhanh. Các khu công nghiệp, chung cư, nhà ở xã hội phát triển kéo theo nhu cầu trường lớp trên địa bàn.

Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, phát biểu về nhu cầu bổ sung trường lớp trên địa bàn.

Đại diện địa phương cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố và doanh nghiệp trong việc bổ sung cơ sở giáo dục khang trang tại khu vực phát triển kinh tế trọng điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Điểm trường mới được xây dựng tại khu đất A2-1, thuộc Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài, giai đoạn 1. Trước đó, thành phố đã thống nhất chủ trương bàn giao khu đất cho UBND phường Liên Chiểu quản lý để thực hiện các bước đầu tư xây dựng trường tiểu học.

Đây là một trong hai trường học được doanh nghiệp tài trợ để Đà Nẵng bổ sung cơ sở giáo dục tại những địa phương còn thiếu.

Kết hợp ngân sách và nguồn tài trợ để xây trường

Dự án điểm trường Ngô Sĩ Liên có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2028. Công trình gồm hai khối nhà năm tầng, bố trí các phòng học, thư viện, phòng hiệu bộ, sảnh đa năng cùng các không gian kỹ thuật và phụ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Dacinco, cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực, thi công điểm trường Ngô Sĩ Liên bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Trong giai đoạn 1, Dacinco tài trợ 50 tỷ đồng, đồng thời trực tiếp thi công khối lớp học, hiệu bộ quy mô năm tầng và tum thang, với diện tích sàn 3.162m².

Phần công trình này bố trí 15 phòng học, thư viện, cùng sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai bằng ngân sách nhà nước.

Mốc hoàn thành, bàn giao giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 7/2027, hướng tới phục vụ năm học 2027-2028. Quy mô, công năng chính thức của công trình được thực hiện theo hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Dacinco, khẳng định doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng chính quyền trong các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và những hoạt động mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp không chỉ được khẳng định qua những công trình đã kiến tạo, mà còn ở những giá trị doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng và xã hội, ông Hiền nói.

Với điểm trường Ngô Sĩ Liên, doanh nghiệp cam kết chủ động bố trí tài chính, nhân sự, vật tư và thiết bị; tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, tiến độ và an toàn. Nguồn tài trợ được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng điểm trường mới của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên.

Bà Thi đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Công trình phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật và an toàn, hướng tới không gian giáo dục nhân văn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Lãnh đạo thành phố đồng thời đề nghị tập thể Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiếp nhận, sử dụng công trình hiệu quả.

Báo cáo của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên ghi nhận nhà trường có 3.191 học sinh thuộc 73 lớp tại cơ sở chính và phân hiệu.

Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học, phòng chức năng; 15 lớp đang tổ chức học một buổi mỗi ngày.