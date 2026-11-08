Trường đổi tên, phụ huynh nhìn lại giá trị của hai chữ 'quốc tế'

Vừa đóng gần 200 triệu đồng cho năm học lớp 6 của con, một phụ huynh ở TP.HCM nhận thông tin rà soát tên trường có chữ “quốc tế”. Khi chọn trường, gia đình từng xem danh xưng ấy như một bảo đảm về môi trường giáo dục; nhìn lại, chương trình chính con theo học vẫn là Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh thời lượng tiếng Anh và các hoạt động bổ sung.

Câu chuyện được ghi nhận ngày 7.11 chạm vào khoảng cách giữa điều phụ huynh hình dung lúc đăng ký và điều nhà trường thực sự cung cấp. Tiền đã đóng, con đã quen lớp, việc chọn lại đâu đơn giản như thay một tấm biển.

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Rà soát tên gọi, làm rõ giá trị thật

Theo hướng dẫn triển khai Nghị định 360/2026/NĐ-CP, các trường phải tự rà soát tên gọi. Những từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam” hoặc tên nước ngoài thuộc diện xem xét nếu cách sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hay sự bảo trợ của Nhà nước. Trường thuộc trường hợp phải đổi tên cần hoàn tất thủ tục trước ngày 17.9.2027.

Cơ quan quản lý sẽ lập danh sách, thông báo và hướng dẫn; nhà trường báo cáo phương án giữ hoặc thay tên, kèm lý do.

Như vậy, vấn đề nằm ở sự tương xứng giữa tên gọi và hoạt động được phép. Một trường có chương trình tốt không bỗng mất chất lượng khi bỏ một từ trong tên; ngược lại, một danh xưng đẹp cũng không thể tự tạo ra đội ngũ giáo viên, chương trình học hay chuẩn đầu ra.

Trong giáo dục, sự nhầm lẫn ấy đắt hơn một lần mua nhầm hàng. Gia đình đã dành ngân sách, học sinh đã dành thời gian, còn kế hoạch chuyển cấp có thể được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Bởi thế, chấn chỉnh quảng bá cần đi đến tận những nội dung phụ huynh dựa vào để quyết định: học chương trình nào, ai tổ chức đánh giá, văn bằng do đơn vị nào cấp, khoản học phí tương ứng với những dịch vụ gì.

Đừng để học sinh phải trả giá cho một danh xưng

Trong phản hồi công bố ngày 7.11, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thực hiện theo quy định, không phụ thuộc tên trường có chữ “quốc tế”. Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo phụ huynh tránh vội chuyển trường, gây xáo trộn việc học và tâm lý của con.

Sự bình tĩnh ấy cần được nâng đỡ bằng câu trả lời cụ thể từ nhà trường. Nếu chương trình, đội ngũ, cách đánh giá và quyền lợi người học vẫn được bảo đảm, trường có thể giải thích rõ bằng tài liệu. Nếu từng quảng bá vượt quá những gì được cấp phép hoặc có khả năng cung cấp, việc sửa tên phải đi cùng sửa cách giới thiệu, làm rõ cam kết và đối thoại với gia đình.

Cũng không nên biến chuyện này thành lời trách phụ huynh “chuộng mác”. Mong con có môi trường học tập tốt là nguyện vọng chính đáng. Người cung cấp dịch vụ giáo dục hiểu rõ mình được làm gì, đang làm gì, có trách nhiệm trình bày để người lựa chọn hiểu đúng.

Một tấm biển có thể thay trong một buổi. Niềm tin đã được đổi bằng tiền bạc và nhiều năm học của một đứa trẻ thì cần cách ứng xử có trách nhiệm hơn.