Trường đổi nhà cung cấp sau phản ánh thịt lợn nhũn, bở

Hình ảnh thịt lợn có dấu hiệu bất thường do phụ huynh ghi nhận. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin từ UBND phường Phương Liệt (Hà Nội), ngày 6/11, trường Mầm non Phương Liệt dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh.

Nhà trường đã thay thế nhà cung cấp mới, việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ.

Trước đó, ngày 5/11, UBND phường tổ chức hội nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng từng bữa ăn cho trẻ.

Hiệu trưởng các trường phải xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Các lực lượng chức năng thuộc phường tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027.

UBND phường cũng giao hiệu trưởng trường Mầm non Phương Liệt chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức ăn bán trú, đồng thời thông tin đến cha mẹ học sinh về việc thay đơn vị cung cấp.

Trước đó, sáng 5/11, nhiều phụ huynh tại trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt) phản ánh trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, họ phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Khi dùng tay ấn mạnh, thịt có cảm giác bở, nát, không giữ được độ săn chắc của thịt tươi.

Bề mặt miếng thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt, khiến những người chứng kiến đặt nghi vấn về chất lượng thực phẩm ôi thiu, không đảm bảo.

UBND phường Phương Liệt cho biết kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Trong khi đó, nhà cung cấp thịt cho biết thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ thịt lợn PSE (Pale, Soft, Exudative) có đặc tính màu nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress (căng thẳng) trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.