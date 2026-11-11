Trưởng đoàn Nga tiết lộ kết quả hai ngày đàm phán ba bên về Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, phát biểu tại cuộc họp báo sau ngày đàm phán thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 11/11/2026. Ảnh: Sputnik

Châu Âu cần một hệ thống an ninh mới toàn diện và công bằng, không được xây dựng trên cơ sở gây tổn hại đến lợi ích của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky đưa ra nhận định này sau ngày đàm phán thứ hai giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi.

Theo đài RT, phát biểu với báo giới ngày 11/11, trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết an ninh châu Âu là “chủ đề trọng tâm” trong các cuộc thảo luận. Theo ông, các phái đoàn đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, song vẫn còn những bất đồng ở các nội dung khác.

“Chúng tôi đã trao đổi lập trường, tìm được sự thấu hiểu lẫn nhau về một số vấn đề nhưng chưa đạt được điều đó ở những vấn đề khác. Cuộc trao đổi này chắc chắn sẽ tiếp tục”, ông Medinsky nói.

Ông Medinsky thông báo các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn mới, với các chi tiết sẽ được công bố trong thời gian ngắn tới. Theo ông, các thành viên phái đoàn Nga đã tập trung xử lý những vấn đề nhân đạo trong quá trình đàm phán.

Nga kêu gọi xây dựng hệ thống an ninh mới cho châu Âu

Ông Medinsky cũng cảm ơn ban lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì đã tổ chức cuộc đàm phán và tạo ra bầu không khí thân thiện, mang tính xây dựng.

Đề cập tình hình an ninh châu Âu, ông Medinsky cho biết Nga đã nhiều lần đề xuất thay đổi các thỏa thuận an ninh tại châu lục này, trong đó có những sáng kiến được đưa ra vào năm 2008 và các văn kiện gửi tới Mỹ, NATO cùng các nước châu Âu năm 2021.

Theo ông, cuộc xung đột Ukraine đã phơi bày những khiếm khuyết của toàn bộ hệ thống an ninh rộng lớn hơn.

“Về bản chất, toàn bộ cơ thể đều đang mắc bệnh, còn Ukraine chỉ là nơi ổ áp xe vỡ ra. Vì vậy, cần phải điều trị cho toàn bộ cơ thể. Một miếng băng cá nhân đơn giản sẽ không giải quyết được vấn đề”, ông Medinsky nói.

Trợ lý của Tổng thống Putin bác bỏ yêu cầu của các chính phủ châu Âu về việc tham gia tiến trình đàm phán, cho biết phái đoàn Nga không gặp đại diện các nước này tại Abu Dhabi và cũng không lên lịch gặp họ.

Ông cáo buộc lãnh đạo một số quốc gia châu Âu đang tiến hành một “sự lừa dối tập thể đối với người dân Ukraine”.

“Họ tài trợ và cung cấp vũ khí cho một trong các bên tham chiến, trên thực tế góp phần khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi thực sự không hiểu có điều gì cần phải thảo luận với họ”, ông nói.

Ông Medinsky cho biết Moskva sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc sáng kiến hòa bình từ các nước châu Âu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đề xuất nào.

“Nếu họ đến đây với tư cách khách du lịch, hãy để họ trò chuyện tại quầy bar ở sảnh khách sạn và bàn bạc những vấn đề riêng của mình”, ông nói.

Ông cũng cho rằng các quan chức châu Âu có thể học hỏi từ các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về “lẽ thường”, “chủ nghĩa thực tế” và tinh thần sẵn sàng đạt được hòa bình. Ông mô tả hai nhà đàm phán Mỹ là những người chân thành, hiệu quả và tập trung vào kết quả thay vì những cuộc thảo luận sáo rỗng.

“Điều quan trọng không phải là chúng ta đánh giá họ như thế nào, mà là thông qua hoạt động trung gian tích cực của họ, sẽ có bao nhiêu sinh mạng được cứu sống”, ông Medinsky nói, đồng thời cảm ơn các nhà đàm phán Mỹ.

Nga tuyên bố về vấn đề lãnh thổ

Trả lời phỏng vấn riêng với RT sau cuộc họp báo, ông Medinsky đề cập vấn đề lãnh thổ và tuyên bố: “Từng tấc đất của chúng tôi sẽ được trả lại cho Nga, bằng cách này hay cách khác”.

Ông bác bỏ những thông tin trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga có thể từ bỏ các yêu sách lãnh thổ.

“Cứ để các tờ báo châu Âu tiếp tục sống trong thế giới ảo tưởng của họ”, ông nói.

Khi được hỏi về những công kích cá nhân nhằm vào mình trên truyền thông phương Tây, ông Medinsky cho rằng hoạt động tuyên truyền thường nhắm vào cá nhân khi không có điều gì thực chất để nói. Theo ông, đây là biểu hiện của sự yếu kém và thiếu chuyên nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn hình thành lập trường chung giữa Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về các điều kiện chấm dứt xung đột. Ông đánh giá sự hiện diện của các đại diện châu Âu tại Abu Dhabi là quan trọng, đồng thời cho biết vấn đề lãnh thổ đã được phía Nga đưa ra thảo luận nhưng cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Về trao đổi tù binh, ông Zelensky tiết lộ các bên đã thảo luận phương án trao đổi 1.000 đổi 1.000, thậm chí 1.500 đổi 1.500 người.

Các đại diện châu Âu cũng tiến hành tham vấn riêng với Ukraine và Mỹ bên lề cuộc đàm phán. EU nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của Ukraine, đồng thời đi kèm những bảo đảm an ninh đáng tin cậy.