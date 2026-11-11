Trưởng đoàn Nga tiết lộ kết quả đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Vladimir Medinsky, trưởng đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, thông báo đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Moscow và Kiev.

Ngày đàm phán thứ hai giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi đã kết thúc hôm nay (11/11). Trao đổi với báo giới, ông Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cũng là trưởng đoàn đàm phán, cho biết an ninh của châu Âu là "chủ đề trọng tâm" trong các cuộc thảo luận.

"Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số điểm nhưng chưa thống nhất ở những điểm khác. Cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ còn tiếp tục", ông Medinsky nói.

Trưởng đoàn đàm phán Nga thông báo đã đạt được thỏa thuận với Ukraine về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới, với các chi tiết cụ thể sẽ sớm được công bố. Ông cho biết các thành viên trong phái đoàn Nga đã tập trung đặc biệt vào các vấn đề nhân đạo trong suốt quá trình thương lượng.

Ông Medinsky cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vì đã tổ chức các cuộc đối thoại, đồng thời tạo ra một bầu không khí thân thiện và chuyên nghiệp.

Đề cập tới vấn đề an ninh tại châu Âu, ông Medinsky lưu ý Nga đã nhiều lần đề xuất thay đổi các cơ chế an ninh của châu lục, chẳng hạn như vào năm 2008 và thông qua các văn kiện gửi tới Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng các quốc gia châu Âu vào năm 2021. Vị quan chức Nga nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột tại Ukraine đã bộc lộ những khiếm khuyết của toàn bộ hệ thống này.

Được biết, ông Medinsky đã bác bỏ yêu cầu của các nước châu Âu về việc tham gia đàm phán, khẳng định phái đoàn Nga không gặp đại diện của họ tại Abu Dhabi cũng như không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tiếp xúc nào.

Ông Medinsky cho biết thêm Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc sáng kiến ​​hòa bình từ các quốc gia châu Âu, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào. Ông cũng lưu ý các quan chức châu Âu có thể học hỏi "sự thông tuệ cũng như tư duy thực tế" và thiện chí đạt được hòa bình từ các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người được ông mô tả là "chân thành, hiệu quả và tập trung vào kết quả thực tế thay vì những cuộc thảo luận suông".

"Điều quan trọng không phải là chúng ta đánh giá họ như thế nào, mà là bao nhiêu sinh mạng sẽ được cứu nhờ vào nỗ lực hòa giải tích cực của họ", ông Medinsky nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà đàm phán Mỹ.

Trong một cuộc trao đổi riêng với đài RT, ông Medinsky đã đề cập đến vấn đề lãnh thổ, khẳng định mọi tấc đất của chúng ta sẽ trở về với nước Nga, bằng cách này hay cách khác.