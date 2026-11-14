Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Mậu A

Tham dự ngày hội có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mậu A và cán bộ, người dân thôn Ngòi A 2.

Tại ngày hội, các đại biểu, người dân địa phương đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống văn hóa của thôn Ngòi A 2.

Quang cảnh ngày hội.

Thôn Ngòi A 2 có 495 hộ với 3 dân tộc cùng sinh sống. Thôn phát huy vai trò người có uy tín, cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà thôn Ngòi A 2.

Về phát triển kinh tế, người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hiện, thôn có 800 ha quế; hơn 67 ha cây lúa, ngô; 20 ha nuôi trồng thủy sản; 12 mô hình kinh tế tiêu biểu... Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực: 98% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”. Người dân tự nguyện hiến hơn 200 m2 đất, đóng góp 147 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn...

Năm 2027, thôn phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”; giúp đỡ ít nhất 2 hộ thoát nghèo; xây dựng 2 mô hình “Dân vận khéo” và công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Thôn quyết tâm không để phát sinh người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy mới trên địa bàn; phấn đấu 70% người dân trong độ tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh tặng quà các gia đình tiêu biểu của thôn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ và Nhân dân thôn Ngòi A2 đã đạt được; biểu dương vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự năng động, tâm huyết của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động bà con.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Tiếp tục xây dựng thôn Ngòi A2 ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị thôn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Tập trung phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh thể dục thể thao và chăm lo sự nghiệp giáo dục. Quyết tâm xây dựng “Thôn không ma túy”, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ và sức mạnh của các đoàn thể trong thôn.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Mậu A, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thôn Ngòi A2 củng cố hoạt động và phát triển sản xuất đồng thời khẩn trương rà soát, giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và người dân chung vui phần hội với người dân địa phương.

Tại ngày hội, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho thôn Ngòi A2, các gia đình tiêu biểu của địa phương và tham gia các hoạt động trong phần hội.

Trước đó, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo, cán bộ, người dân địa phương đã cắt băng khánh thành công trình cầu Thôn Ngòi A 2.