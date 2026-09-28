Trường ĐHNL Huế: Lấy người học làm trung tâm, nâng chất lượng hỗ trợ sinh viên

Ngày 26/9/2026, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế tổ chức Hội nghị Công tác hỗ trợ sinh viên

Ngày 26/9/2026, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế (Trường ĐHNL Huế) tổ chức Hội nghị Công tác hỗ trợ sinh viên với chủ đề “Tăng hài lòng - Giảm tỷ lệ thôi học”, hướng đến nâng cao chất lượng đồng hành cùng người học và xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiệu quả.

Lấy người học làm trung tâm

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Lê Đình Phùng - Hiệu trưởng Trường ĐHNL Huế; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Hữu Tỵ - Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể viên chức, người lao động của Nhà trường.

GS.TS. Lê Đình Phùng - Hiệu trưởng Trường ĐHNL Huế phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ sinh viên trong thời gian qua, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Trên cơ sở đó, các đơn vị trao đổi, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập và hoàn thành chương trình đào tạo.

Theo định hướng lấy người học làm trung tâm, Trường ĐHNL Huế xác định công tác hỗ trợ sinh viên không chỉ được thực hiện khi phát sinh khó khăn mà cần chủ động, liên tục và xuyên suốt quá trình người học học tập tại trường.

Việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ học tập sẽ giúp Nhà trường và các đơn vị kịp thời tư vấn, tháo gỡ khó khăn, đồng thời có phương án hỗ trợ phù hợp đối với những trường hợp có nguy cơ gián đoạn việc học.

Chủ động nhận diện khó khăn, đồng hành cùng sinh viên

Tại Hội nghị, nhiều nội dung được tập trung trao đổi, trong đó có thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tỷ lệ sinh viên thôi học; phân tích chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và những yếu tố có thể tác động đến tiến độ học tập.

Nhiều nội dung được tập trung trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều nội dung được tập trung trao đổi

Các tham luận cũng đề cập công tác hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên tại các đơn vị; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng thôi học; đổi mới hoạt động phong trào, tạo môi trường rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào của sinh viên đối với Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Đặc biệt, kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ và định hướng cho sinh viên năm thứ nhất được xem là một nội dung quan trọng. Đây là giai đoạn người học bắt đầu thích nghi với môi trường đại học, phương pháp học tập và các yêu cầu mới trong quá trình đào tạo.

Các ý kiến tại Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, chia sẻ thông tin và xây dựng cơ chế phát hiện sớm những trường hợp sinh viên gặp khó khăn. Khi vấn đề được nhận diện kịp thời, công tác tư vấn và hỗ trợ sẽ có điều kiện được triển khai phù hợp, góp phần hạn chế nguy cơ gián đoạn quá trình học tập.

Hướng tới môi trường giáo dục thân thiện, bền vững

Hội nghị là dịp để Trường ĐHNL Huế thống nhất định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sinh viên, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong đồng hành, tư vấn và tháo gỡ khó khăn cho người học.

“Tăng hài lòng - Giảm tỷ lệ thôi học” không chỉ đặt ra yêu cầu về chất lượng phục vụ mà còn thể hiện cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm trong xây dựng môi trường giáo dục. Sự chủ động lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển.

Với định hướng đó, việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiệu quả cần được triển khai bằng sự phối hợp thường xuyên giữa Nhà trường, các đơn vị và người học. Đây cũng là nền tảng để tăng cường sự gắn bó của sinh viên với Nhà trường, nâng cao trải nghiệm học tập và tạo động lực để mỗi sinh viên phát huy năng lực, trách nhiệm trong quá trình trưởng thành.

Từ góc nhìn phát triển bền vững, đồng hành cùng người học không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế tình trạng thôi học mà còn là một phần quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục. Khi sinh viên được lắng nghe, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển trong một môi trường thân thiện, Nhà trường sẽ có thêm nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục bền vững trong thời gian tới./.