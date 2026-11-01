Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch khai giảng đào tạo sau đại học cho 1.203 học viên

Từ năm 2009, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt đầu khóa đào tạo Chuyên khoa cấp I đầu tiên, đến nay hệ thống Sau Đại học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát triển vượt bậc. Nhà trường đã hoàn thiện cấu trúc đào tạo y khoa chuyên sâu với 70 ngành và chuyên ngành — bao gồm 23 chuyên ngành Chuyên khoa cấp I, 19 chuyên ngành Chuyên khoa cấp II, 13 ngành Thạc sĩ, 11 chuyên ngành Bác sĩ Nội trú và 4 ngành Tiến sĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng quy mô đào tạo Sau Đại học của Nhà trường đạt gần 3.500 học viên và nghiên cứu sinh. Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục khẳng định uy tín vượt trội khi chào đón 1.203 tân học viên mới nhập học; trong đó, các hệ đào tạo như Bác sĩ Nội trú (131 học viên) và Tiến sĩ (27 nghiên cứu sinh) đều đạt tỷ lệ nhập học tuyệt đối 100% chỉ tiêu tuyển sinh.

Phát biểu tại buổi khai giảng, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: “Hôm nay, nhà trường chào đón các bạn học viên, nghiên cứu sinh với một tâm thế mới. Các bạn không còn chỉ là những người đang tích lũy kiến thức nghề nghiệp, mà còn là những người đã và đang trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, mang theo những kinh nghiệm thực tiễn, những trăn trở chuyên môn và khát vọng tiếp tục phát triển”.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khai giảng đào tạo sau đại học cho 1.203 tân học viên và nghiên cứu sinh (Ảnh: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

“Chặng đường vừa qua của các bạn không hề dễ dàng. Đó là những ca trực thức trắng nơi bệnh viện, những trăn trở bên giường bệnh, những áp lực chồng chất giữa công việc chuyên môn, trách nhiệm gia đình và khao khát dấn thân cho tri thức. Nhà trường trân trọng quyết tâm ấy, bởi lựa chọn tiếp tục học tập khi đã có kinh nghiệm nghề nghiệp cũng chính là lựa chọn không ngừng hoàn thiện năng lực và trách nhiệm của người thầy thuốc. Hãy luôn giữ vững kim chỉ nam: “Lấy chuyên môn làm điểm tựa, lấy phụng sự làm mục tiêu – đó chính là cách chúng ta biến tri thức thành giá trị thực tiễn cho cộng đồng". Và để ngọn lửa y đức soi đường cho mỗi bước tiến học thuật”.

Không chỉ mở rộng về quy mô, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn được khẳng định qua tỷ lệ tốt nghiệp thực tế luôn duy trì ở mức tiệm cận tuyệt đối (từ 92,5% đến 99,11%). Dự kiến trong năm 2026, Trường sẽ cung ứng cho hệ thống y tế 958 bác sĩ và chuyên gia trình độ cao tốt nghiệp (bao gồm 476 CKI, 170 CKII, 151 Bác sĩ Nội trú và 161 Thạc sĩ). Đồng thời, trung bình mỗi năm học viên Sau Đại học của Trường đóng góp gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án nhằm trực tiếp giải quyết các bài toán lâm sàng phức tạp tại các bệnh viện.

Tại chương trình nhà trường sẽ tuyên dương 7 thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm học 2026 - 2027 thuộc các ngành/ chuyên ngành đào tạo.