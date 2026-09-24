Trường ĐH Y Dược Huế trao bằng cho 8 tân tiến sĩ

Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược Huế chụp ảnh lưu niệm cùng 8 tân tiến sĩ tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Mai)

Trong đợt trao bằng này, 8 nghiên cứu sinh đã chính thức nhận bằng tiến sĩ thuộc 5 ngành đào tạo trọng điểm: Nội khoa (3 tiến sĩ), Khoa học y sinh (2 tiến sĩ), Ngoại khoa (1 tiến sĩ), Sản phụ khoa (1 tiến sĩ) và Y tế công cộng (1 tiến sĩ).

Các tân tiến sĩ cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ.

Thành quả này đạt được nhờ sự nỗ lực bền bỉ của các nghiên cứu sinh, cùng sự đồng hành, giảng dạy tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo và sự chỉ đạo sát sao từ Ban Giám hiệu, các Khoa, Bộ môn cùng các đơn vị chức năng.

Tặng hoa tri ân các giảng viên, cán bộ hướng dẫn.

Để đạt được học vị cao quý này, các nghiên cứu sinh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận án các cấp và đáp ứng đầy đủ các thủ tục, tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt theo quy định của Bộ GD&ĐT cùng nhà trường.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế trao bằng cho các tân tiến sĩ.

Có tổng 8 tân tiến sĩ thuộc 5 ngành đào tạo trọng điểm của nhà trường.

Việc bổ sung các chuyên gia chuyên sâu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và thúc đẩy nghiên cứu khoa học y học tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cũng như trên cả nước.

Trường ĐH Y Dược Huế bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1998 với ngành Bệnh học Nội khoa. Đến nay, quy mô đào tạo tiến sĩ của Nhà trường đã mở rộng lên 7 ngành chuyên sâu (Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Y tế công cộng, Điện quang & y học hạt nhân, Nhi khoa, Khoa học y sinh), đồng thời triển khai 2 chương trình đào tạo song ngữ ở ngành Y tế công cộng và Khoa học y sinh. Tính từ năm 1998 đến tháng 9/2026, Nhà trường đã đào tạo thành công 182 tiến sĩ.

Đại diện tân tiến sĩ phát biểu cảm ơn nhà trường.

Hiện tại, nhà trường đang quản lý 158 nghiên cứu sinh đang theo học. Riêng trong năm 2026, ghi nhận 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp Đại học Huế, 12 nghiên cứu sinh bảo vệ cấp cơ sở và 29 nghiên cứu sinh mới trúng tuyển trong hai quý đầu năm.

PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế phát biểu chúc mừng các tân tiến sĩ.

PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo nghiên cứu sinh luôn được vận hành tuân thủ chặt chẽ các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các quy định đặc thù của Nhà trường nhằm bảo đảm chất lượng chuẩn mực tốt nhất.

Niềm vui trong ngày trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ Trường ĐH Y Dược Huế. (Ảnh: Thu Mai)

Bên cạnh bậc đào tạo tiến sĩ, Trường ĐH Y Dược Huế hiện triển khai 106 ngành/chuyên ngành sau đại học với quy mô hơn 2.700 học viên. Tổng quy mô đào tạo toàn trường đạt gần 12.600 người học. Với việc không ngừng cập nhật và đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng tích hợp dựa trên năng lực, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo y dược uy tín hàng đầu cả nước.