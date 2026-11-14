Trường ĐH Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 70 năm truyền thống đào tạo, 60 năm thành lập

Đông đảo đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự buổi lễ.

Đông đảo đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Đình Dũng - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Trần Văn Sơn - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía nhà trường có PGS.TS.NGƯT Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.

Chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm đào tạo, 60 năm thành lập trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm đào tạo, 60 năm thành lập trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

70 năm xây dựng truyền thống, vun đắp những giá trị riêng

Cách đây 70 năm, ngày 6/3/1956, Khoa Xây dựng thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tiền thân của trường ĐH Xây dựng Hà Nội ngày nay, được thành lập. Đến ngày 8/8/1966, trường ĐH Xây dựng chính thức được thành lập. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, kiến trúc sư, đóng góp nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.NGƯT Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và người học đã dành tâm huyết, trí tuệ xây dựng nhà trường. Đồng thời, ông tưởng nhớ những thầy cô giáo, cán bộ, sinh viên đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

PGS. TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo Hiệu trưởng Hoàng Tùng, qua bảy thập kỷ, nhà trường đã hình thành và gìn giữ những giá trị riêng, nổi bật là tinh thần kiên cường, bền bỉ vượt qua khó khăn, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ thầy và trò. Những giá trị này tạo nên bản sắc, đồng thời là nền tảng cho sự phát triển của trường.

Đề cập đến định hướng thời gian tới, Hiệu trưởng Hoàng Tùng nhấn mạnh yêu cầu chủ động đổi mới, xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên thế mạnh khoa học, kỹ thuật, công nghệ, gắn với chất lượng đào tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Nhà trường tiếp tục chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

PGS. TS Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thứ trưởng, trong 70 năm qua, các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trưởng thành từ nhà trường đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn của đất nước. Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học còn trực tiếp tham gia tư vấn, thẩm định, nghiệm thu, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng cho biết, trường ĐH Xây dựng Hà Nội là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, có thế mạnh về kiến trúc và xây dựng. Tháng 8/2026, trường được lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cho hai dự án điện hạt nhân.

Trước yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp và đô thị hiện đại, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực như vật liệu mới, công nghệ xây dựng xanh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và chủ động hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Gửi gắm tới sinh viên nhà trường, Thứ trưởng mong muốn các em biến niềm tự hào về truyền thống thành động lực học tập, sáng tạo, có trách nhiệm với từng việc làm và chuẩn bị năng lực để tự tin đảm nhận những công trình lớn của đất nước trong tương lai.

Tiếp nối truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến

Đại diện các thế hệ cựu sinh viên, Anh hùng Lao động Khương Văn Huy, cựu sinh viên khóa 43, Chủ tịch Ban Điều hành mạng lưới cựu sinh viên, sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội, bày tỏ xúc động khi trở về mái trường trong dịp kỷ niệm.

Anh hùng Lao động Khương Văn Huy đại diện cựu sinh viên và học viên phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về hành trình lập nghiệp, ông cho biết những kiến thức, tư duy sáng tạo, chuyên môn và bản lĩnh được trang bị dưới mái trường đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình trưởng thành của bản thân. Theo ông, không có thành công nào được tạo nên nếu thiếu nền tảng tri thức vững chắc; muốn biến khát vọng thành hiện thực cần có bản lĩnh, trí tuệ, ý chí hành động và trách nhiệm.

Gửi lời nhắn nhủ tới sinh viên, Anh hùng Lao động Khương Văn Huy mong muốn thế hệ trẻ không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ, không lùi bước trước khó khăn, không ngừng học hỏi và giữ vững chữ tín trong công việc. Ông tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo những thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên môn, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại buổi lễ, trường ĐH Xây dựng Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển.

Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống đào tạo, 60 năm thành lập là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và tiếp thêm động lực cho hành trình phát triển mới của nhà trường.