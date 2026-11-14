Trường ĐH Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập, đón Cờ thi đua của Chính phủ

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho hay, đây là một hành trình dài, trải qua nhiều giai đoạn với không ít khó khăn, thử thách, nhưng ghi dấu những thành tựu đáng tự hào của nhiều thế hệ thầy trò.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo ông Tùng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho giáo dục đại học nói chung và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội nói riêng. “Song, những cơ hội ấy cũng đi kèm với không ít thách thức, đòi hỏi nhà trường phải chủ động đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được để tiếp tục phát triển. Điều quan trọng là phải xây dựng được những năng lực cạnh tranh thực chất, dựa trên thế mạnh về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cùng những giá trị truyền thống về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội”, ông Tùng nói.

Ông Tùng cho hay, trong chặng đường sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị và tạo điều kiện tốt hơn để mỗi người học được phát triển.

Nhân dịp này, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ ghi nhận cho những nỗ lực và thành tựu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng cho hay, 70 năm qua, các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trưởng thành từ nhà trường đã đóng góp xây dựng nhiều công trình lớn của đất nước. Các nhà giáo, nhà khoa học của trường còn trực tiếp tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

“Trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần nhiều công trình lớn trên khắp mọi miền, từ hạ tầng giao thông, năng lượng đến các khu công nghiệp và đô thị hiện đại. Những công trình như đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc hay nhà máy nhiệt điện đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có năng lực làm chủ công nghệ, chủ trì thiết kế và tổ chức thi công,... Với truyền thống và thế mạnh của mình, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong đào tạo đội ngũ đó”, Thứ trưởng Hưng nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 1 trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, với thế mạnh về kiến trúc và xây dựng. Tháng 8/2026, trường được chọn là 1 trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô.

Trường thuộc nhóm 10 trường trực thuộc Bộ dẫn đầu về số lượng và tốc độ tăng công bố quốc tế uy tín, với khoảng 220 bài mỗi năm và mức tăng 800% trong giai đoạn 2016–2026. Về văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, trường thuộc nhóm dẫn đầu, với mức tăng 30% mỗi năm.