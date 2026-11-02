Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: 70 năm đào tạo, 60 năm kiến tạo bản sắc

Năm 2026 ghi dấu hai cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: 70 năm hoạt động đào tạo (1956–2026) và 60 năm thành lập Trường (1966–2026). Đây là dịp để nhìn lại hành trình xây dựng, trưởng thành của một cơ sở giáo dục đại học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.

Từ những ngày đầu đặt nền móng cho công tác đào tạo, nhà trường từng bước xây dựng môi trường học thuật, chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng tư duy khoa học và khuyến khích tinh thần sáng tạo cho các thế hệ sinh viên. Qua từng giai đoạn, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn không ngừng được phát triển, góp phần tạo dựng vị thế của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực xây dựng.

Trải qua 7 thập kỷ, hàng vạn kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học và cán bộ quản lý được đào tạo, trưởng thành từ mái trường đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực, tham gia kiến tạo những công trình, dự án quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đằng sau những thành tựu ấy là tâm huyết, trí tuệ của nhiều thế hệ giảng viên, cán bộ nhà trường; là nỗ lực học tập, nghiên cứu và khát vọng cống hiến của các thế hệ sinh viên. Mỗi giai đoạn phát triển đều ghi dấu những bước chuyển mình, tạo nên nền tảng để Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tiếp tục đổi mới, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học.

Nhưng dấu ấn của một mái trường còn được lưu giữ qua những giá trị vượt ra ngoài giảng đường và những thành tựu nghề nghiệp. Đó là tình thầy trò, tình bạn đồng môn, những năm tháng thanh xuân dưới mái trường và sự gắn bó giữa những con người từng chung một hành trình học tập, trưởng thành.

Nay, mỗi người đã chọn cho mình một con đường riêng, trải qua những chặng đường nghề nghiệp và cuộc sống khác nhau, ký ức về mái trường vẫn là điểm tựa tinh thần đặc biệt. Bởi vậy, ngày trở về không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ, mà còn là dịp để các thế hệ cùng tìm lại những kỷ niệm thân thương, tri ân những người thầy, người cô và thêm tự hào về nơi đã khởi đầu hành trình lập nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trân trọng kính mời các thế hệ thầy cô giáo, cựu giáo chức, cán bộ, viên chức, người lao động, cựu sinh viên, học viên cùng quý đại biểu, cơ quan, tổ chức và đối tác trong và ngoài trường về tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường.

· Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 14/11/2026.

· Địa điểm: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, (Hà Nội).

Ngày hội trở về là dịp để các thế hệ cùng gặp gỡ, sẻ chia và tri ân; để những câu chuyện về thầy cô, bạn bè, giảng đường và những năm tháng thanh xuân được nối dài trong niềm tự hào chung.

Đây cũng là cơ hội để nhà trường kết nối nguồn lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các thế hệ cựu sinh viên, học viên, góp phần vun đắp chặng đường phát triển tiếp theo.

Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường - 10/2025 – 10/2026: Chuỗi hoạt động “Về nguồn”. - 10/2025 – 11/2026: Xây dựng và phát hành phim tài liệu 60 năm thành lập Trường - 3/2026-10/2026: Chuỗi hoạt động thể thao do đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công đoàn tổ chức. - 10/2026: Phát hành Kỷ yếu 60 năm hình thành và phát triển Trường. - 6/11/2026: Hội diễn Tài năng HUCE. - 12/11/2026: Hội nghị Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Triển lãm Thành tựu Khoa học - công nghệ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Gala âm nhạc “Một đêm Xây”. - 13/11/2026: Gặp mặt tri ân nhân dịp 60 năm thành lập Trường; Hội thảo Khoa học Quốc gia về A.I trong Xây dựng “AI4Cons2026”; Gala “Về với tự hào” giao lưu giữa các thế hệ viên chức, người lao động với các thế hệ sinh viên. - 14/11/2026: Lễ kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập trường.

(Nguồn: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội)