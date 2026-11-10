Trường ĐH Việt Đức tham gia đề án phát triển trung tâm chuyên sâu về AI quốc gia

Phòng thí nghiệm điện tử tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: NTCC.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở đào tạo thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định này, Trường Đại học Việt Đức (VGU) là một trong 10 cơ sở đào tạo tham gia mạng lưới, cùng Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ), Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM…

Đề án triển khai theo mô hình “hạt nhân – mạng lưới”, trong đó các cơ sở đào tạo phát huy thế mạnh riêng, đồng thời chia sẻ chương trình, học liệu, chuyên gia, dữ liệu và hạ tầng nghiên cứu. Mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và quản trị công nghệ AI.

Đến năm 2030, mạng lưới đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10.000 người học chuyên sâu về AI, trong đó có 600 nghiên cứu sinh; phát triển 150 chuyên gia nòng cốt; hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh, đạt 2.500 công bố khoa học và phát triển 50 công nghệ, nền tảng hoặc sản phẩm AI lõi. Đề án cũng hướng tới chuyển giao ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm AI, hình thành 25 doanh nghiệp khởi nghiệp và 10 trung tâm đổi mới sáng tạo.

Dự kiến trong giai đoạn này có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia đề án được xếp hạng trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Đến năm 2035, mạng lưới các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo tiếp tục được củng cố, mở rộng, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, có khả năng dẫn dắt các hướng đào tạo và nghiên cứu mới, tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế và giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Năm 2026, Trường Đại học Việt Đức có nhiều kết quả trong phát triển các mũi nhọn đào tạo về trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và phát triển bền vững. Cụ thể, đội tuyển sinh viên của trường đã vượt qua gần 100 đối thủ để giành ngôi Quán quân DS2S Hackathon với giải pháp AI cứu trợ thiên tai.

Học viên cao học Nguyễn Khánh Linh chiến thắng tại SEPT Innovation Challenge do Đại học Leipzig phối hợp tổ chức nhờ ứng dụng AI cho hệ thống ERP; trong khi đội Nine Fifty-Three xuất sắc "ẵm" giải chuyên môn "Best Sim-to-Real Performance" tại SkyTrack Hackathon 2026.

Dự án có sự tham gia của cựu học viên Trường Đại học Việt Đức được vinh danh tại Qualcomm Vietnam Innovation Challenge. Ảnh: NTCC.

Tại Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC 2026) và dự án công nghệ nước DION+ của cựu học viên Đinh Ngọc Đức cùng các cộng sự nhận gói tài trợ khởi nghiệp EXIST từ Chính phủ Đức.

Nghiên cứu sinh Võ Hồng Phúc nghiên cứu công nghệ PET phát hiện sớm ung thư tại Đại học Lübeck, xuất sắc được trao Giải thưởng DAAD 2026 nhờ những đóng góp vượt bậc cho y học và cầu nối hợp tác khoa học Việt – Đức.

10 cơ sở giáo dục đại học tham gia Đề án phát triển một số cơ sở đào tạo thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ); Đại học Quốc gia TPHCM; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế TPHCM; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Trường Đại học Việt Đức (TPHCM).