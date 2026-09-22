Lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tri ân những người đã đặt nền móng cho nghề sân khấu

Ngày 22.9 (nhằm 11.8 âm lịch), Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức Ngày truyền thống Sân khấu Việt Nam năm 2026. Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường.

Hoạt động được tổ chức nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tri ân những người đã đặt nền móng cho nghề sân khấu, đồng thời tạo không gian để các thế hệ giảng viên, sinh viên gặp gỡ, tiếp nối truyền thống nghề nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết hoạt động tưởng nhớ tổ nghiệp đã được nhà trường duy trì từ nhiều năm qua. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sinh viên.

TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho biết Lễ Giỗ Tổ ngành Sân khấu được nhà trường duy trì nhiều năm

Theo TS Trịnh Đăng Khoa, mỗi ngành nghề đều có những người đi trước đặt nền móng để các thế hệ sau tiếp nối. Việc tổ chức các hoạt động tưởng nhớ tổ nghiệp tại trường vì vậy không dừng ở nghi lễ mà còn hướng đến việc giáo dục sinh viên về đạo lý, truyền thống và trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

“Các em rời khỏi ngôi trường này không chỉ có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn mang theo đạo lý truyền thống dân tộc được tiếp nối trong những năm tháng học tập tại đây”, TS Khoa nhấn mạnh.

Đối với Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật, Lễ Giỗ Tổ ngành Sân khấu được duy trì qua nhiều năm và từng bước được hoàn thiện cùng với sự phát triển của khoa và nhà trường. TS Trịnh Đăng Khoa cho rằng sự tiếp nối của các thế hệ giảng viên, cùng sự chung tay của giảng viên thỉnh giảng, đối tác, nghệ sĩ và sinh viên đã góp phần duy trì hoạt động này.

Sinh viên thực hiện nghi thức làm Lễ Giỗ. Ảnh: Trần Thuật

Từ góc độ đào tạo, TS Trịnh Đăng Khoa nhấn mạnh sinh viên ngành văn hóa, nghệ thuật cần được trang bị đồng thời kiến thức, kỹ năng và ý thức nghề nghiệp. Trong đó, sự tôn kính đối với người đi trước, tình yêu nghề và trách nhiệm với công việc là những giá trị cần được hình thành trong quá trình học tập.

“Các bạn sẽ lĩnh hội được không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn có cả cái tâm, cái đạo đức của mình đối với nghề nghiệp, với tổ tiên, với người thầy, với những thế hệ đi trước”, ông nói.

TS.NSƯT Hoàng Duẩn, Phó Trưởng khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật cho biết hằng năm, được sự cho phép của nhà trường, khoa tổ chức Lễ Giỗ Tổ nghề Sân khấu. Đây là dịp để giảng viên, sinh viên tri ân tổ nghiệp, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với những thầy cô đã giảng dạy, đồng hành và góp phần giúp các thế hệ sinh viên trưởng thành.

“Đây không chỉ là ngày để tri ân tổ nghiệp, mà còn là ngày để sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật nói riêng và sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nói chung tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ, tạo điều kiện để các thế hệ sinh viên trưởng thành, có việc làm và sống tử tế”, NSƯT Hoàng Duẩn chia sẻ.

Các đại biểu, giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên và cựu sinh viên dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp Sân khấu. Ảnh: Trần Thuật

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên và cựu sinh viên đã cùng dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp Sân khấu và các thế hệ thầy cô đã góp phần xây dựng, phát triển hoạt động đào tạo văn hóa, nghệ thuật tại nhà trường.

Hoạt động Ngày truyền thống Sân khấu Việt Nam tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM qua đó tiếp tục kết nối truyền thống nghề nghiệp với môi trường đào tạo, giúp sinh viên có thêm cơ hội hiểu về nguồn cội của nghề, trân trọng những người đi trước và ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi bước vào lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.