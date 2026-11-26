Một lớp học của Trường Đại học Thương mại.

Sáng 26/11, Trường Đại học Thương mại tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026. Tại hội thảo, nhà trường công bố dự kiến mở mới 5 chương trình đào tạo, hướng đến đáp ứng nhu cầu nhân lực trong một số lĩnh vực chuyên môn và yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động.

Trao đổi tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh (Trường Đại học Thương mại) - cho biết, 3 chương trình gồm Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA, Hải quan và Thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý môi trường dự kiến tuyển sinh từ năm 2027.

Hai chương trình còn lại là Truyền thông số và Tiếng Hàn thương mại đang được nhà trường xem xét thời điểm tuyển sinh, có thể từ năm 2027 hoặc 2028.

Toàn cảnh hội thảo,

Tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị kiểm định đã trao đổi về yêu cầu kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp. Những ý kiến từ thực tiễn tuyển dụng, sử dụng lao động được xem là cơ sở để nhà trường rà soát chuẩn đầu ra, hoàn thiện nội dung và phương thức đào tạo.

Theo ông Trần Tuấn Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Hà Nội, chuẩn đầu ra của chương trình được kỳ vọng đáp ứng từ 80% trở lên yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nếu đạt được mục tiêu này, chương trình có thể góp phần giảm thời gian và chi phí đào tạo lại đối với nhân sự mới tuyển dụng tại các doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu.

Từ góc độ nhà tuyển dụng, ông Trần Tuấn Đức cho rằng, sinh viên mới tốt nghiệp cần được trang bị đồng bộ nhiều nhóm năng lực. Trong đó, ngoại ngữ là yêu cầu quan trọng, trước hết là tiếng Anh, đồng thời cần mở rộng khả năng sử dụng các ngôn ngữ khác như tiếng Trung để đáp ứng yêu cầu giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Bên cạnh đó, người học cần nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu pháp luật về hải quan và thương mại; có khả năng tự chủ, tự học, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Đặc biệt, thái độ tích cực, tinh thần cầu tiến và đạo đức nghề nghiệp là những yếu tố cần được chú trọng trong quá trình đào tạo.

Chuyên gia trao đổi, góp ý tại hội thảo

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Danh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì TQT – cho rằng, ngoài kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp còn quan tâm đến kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và thái độ cầu thị, cầu tiến của ứng viên. Những yếu tố này giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với công việc, đồng thời có khả năng phát triển các mối quan hệ trong môi trường nghề nghiệp.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Danh Quang đề xuất tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc, rèn luyện kỹ năng thực hành ngay trong quá trình học tập. Doanh nghiệp cũng cần tham gia góp ý, phối hợp xây dựng chuẩn đầu ra để chương trình đào tạo sát hơn với yêu cầu sử dụng lao động.

Ông Nguyễn Danh Quang khẳng định sẽ sẵn sàng phối hợp tổ chức các chuyến tham quan thực tế, đồng thời kết nối giảng viên, sinh viên với chuyên gia và chủ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cho các nhà máy tại khu công nghiệp. Qua đó, người học và giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5 chương trình dự kiến mở mới gồm: Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA (chương trình tiên tiến, thuộc ngành Kiểm toán); Truyền thông số (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Công nghệ truyền thông); Tiếng Hàn thương mại (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc); Hải quan và Thương mại quốc tế (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Kinh doanh quốc tế); Kinh tế và Quản lý môi trường (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Quản lý kinh tế).